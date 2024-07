Heisskalt releasen mit “Wasser, Luft und Licht” neue Single

Nachdem wir hier schon, siehe weiter unten, über die anstehende Tour von Heisskalt berichtet hatten, kündigt die Band nun mit “Wasser, Luft und Licht” ihr neues Album “Vom Tun und Lassen” an. Dass die Gruppe sechs Jahre nach ihrem letzten Album nochmals zurückkommen, damit hab ich nicht gerechnet.

Mit der neuen Single “Wasser, Luft und Licht” (VÖ 25.07.24) kündigt die Band heute ihr viertes Studioalbum “Vom Tun und Lassen” an, das am 15. November 2024 über Munich Warehouse erscheinen wird. Es ist ein Titel, der die Brücke zu den ersten beiden Alben “Vom Stehen und Fallen” (2014) und “Vom Wissen und Wollen” (2016) schlägt. Das Album kann ab sofort über den Shop der Band sowie dem Labelshop in verschiedenen Konfigurationen vorbestellt werden.

https://shop.heisskaltmusik.de

© Heisskalt – Vom Tun und Lassen (Artwork)

Nächste Woche spielt die Band ihre ersten Konzerte seit 2018: Am 01.08. spielt die Band eine Warm Up Show im Marmorwerk in Horb am Neckar, wo die Band 2011 ihr allererstes Konzert überhaupt gespielt hat, am 02.08. eine zweite Aufwärmrunde in der Haldern Pop Bar. Für beide Konzerte sind nur noch wenige Restkarten erhältlich.

Das Musikvideo zum Song erscheint am Sonntag um 18:00 Uhr.

HEISSKALT – “Wasser, Luft und Licht” (Single, VÖ 25.07.24) Musikvideo (erscheint 28.07., 18:00 Uhr):

Stream: https://orcd.co/wasserluftundlicht

“Wasser, Luft und Licht” beschäftigt sich mit unserem aktuellen gesellschaftlichen Klima, das in vielen Teilen von Vereinzelung, Einsamkeit und Spaltung geprägt ist: “Wir fliehen vor der allgegenwärtigen Vergänglichkeit aller Dinge. Wir fliehen sogar vor der Zeit, die wir als Konzept eigenhändig erschaffen haben. Aber wohin eigentlich?” fragt Sänger Mathias. “Wir fühlen uns oft allein mit unserem inneren Erleben und sind darin so individuell und einsam, aber uns gleichzeitig auch so unendlich ähnlich.”

Das neue Album “Vom Tun und Lassen” erscheint über Munich Warehouse, dem Label von Blackout Problems-Sänger und Gitarrist Mario Radetzky, im Vertrieb von The Orchard.

HEISSKALT – “Vom Tun und Lassen” – Live 2024

01.08. Horb am Neckar, Marmorwerk (Warm Up)

02.08. Rees, Haldern Pop Bar (Warm Up)

03.08. Bonn, Green Juice Festival

08.08. Rees, Haldern Pop Festival

09.08. Püttlingen, Rocco del Schlacko Festival

10.08. Eschwege, Open Flair Festival

17.08. Großpösna, Highfield Festival

18.11. Frankfurt, Batschkapp

19.11. Hannover, Musikzentrum (ausverkauft)

20.11. München, Backstage

21.11. AT – Wien, Flex

23.11. CH – Langenthal, OldCapitol

25.11. Leipzig, Werk 2 (ausverkauft)

26.11. Berlin, Astra

27.11. Köln, Kantine (ausverkauft)

28.11. Dortmund, JunkYard (ausverkauft)

29.11. Hamburg, Uebel & Gefährlich (ausverkauft)

11.12. Köln, Yucca (Album Release Show)

12.12. Köln, Palladium (mit Donots, Itchy)

14.12. Sindelfingen, Pavillon (Album Release Show)

22.12. Stuttgart, LKA Longhorn (ausverkauft)

Das Musikvideo zu “Wasser, Luft und Licht” feiert am 28. Juli seine Premiere. Bis dahin könnt ihr hier fleißig streamen.

Checkt auch diesen Artikel zur Tour.