Heisskalt veröffentlichen neue Single „Heim“

Am 24. Januar 2025 wird das neue und vierte Studioalbum „Vom Tun und Lassen“ der Stuttgarter Band Heisskalt erscheinen. Kürzlich erschien die neue Single „Heim“. Bei den letzten Konzerten der Band, die nach langer Bühnenabstinenz stattfanden, stand dieser Track, obwohl unveröffentlicht, schon auf der Setlist.

© Heisskalt – Heim (Single Artwork)

„Ich habe mich oft beim Blick in die Welt gefragt, was es ist in uns Menschen, dass uns immer wieder dieses Chaos und dieses Leiden anrichten lässt. In diesem Song wollte ich aber mal nicht darauf den Fokus richten, sondern eine Gemeinsamkeit finden. Und die vermute ich eben da, dass wir alle am Ende irgendwie nach einem Ankommen suchen, einem Zuhause, einem Miteinander. Ich glaube wir sind uns alle in unserer Unterschiedlichkeit sehr ähnlich. Und das finde ich ganz schön berührend und das macht mir Hoffnung“, erzählt Mathias Bloech über den Inhalt.

Die Veröffentlichung des Songs war eine spontane Entscheidung für die Band, die erstmals in ihrer Karriere ihre Geschicke gänzlich selbst lenkt: „Für uns bildet Heim einen perfekten Abschied für ein ziemlich besonderes Jahr. Ein Jahr, das sich für uns auch irgendwie nach ‘heim’-kommen angefühlt hat. Viel Spaß also mit diesem Lied, das uns sehr am Herzen liegt.“

Vorher waren bereits die Songs „Wasser, Luft und Licht“, „Vampire“ und zuletzt „Mit Worten und Granaten“ aus dem Album „Vom Tun und Lassen“ erschienen.

HEISSKALT – „Heim“ (Single, VÖ 20.12.24) Stream:

https://orcd.co/hk-heim