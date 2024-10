Hollywood Undead mit brandneuer Single „Hollywood Forever“ und neuem Label Sumerian Records

Hollywood Undead melden sich mit brandneuer Single „Hollywood Forever“ zurück und verkünden ihre neue Labelheimat bei Sumerian Records. Außerdem kommen die legendären Masken wieder zurück. Eine Europatournee startet im November mit Falling in Reverse. Die neue Single ist eine hymnische Hommage an die außergewöhnlich besondere Verbindung der Band zu ihrer dauerhaft treuen Fangemeinde. Der Track, begleitet von einem offiziellen Musikvideo, ist die erste Veröffentlichung der Band unter ihrem neu unterzeichneten Vertrag mit dem weltweit renommierten Independent-Label Sumerian Records. Die Masken der Band werden im Musikvideo weiter unten enthüllt. Das Design stammt vom legendären Prothesenkünstler Jerry Constantine.

„Hollywood Forever“ verkörpert die typische Kante der Band, sowohl textlich als auch klanglich. Der Track ist nie zurückhaltend, wenn es um harte Verletzlichkeit und authentische Ehrlichkeit geht, und zeigt perfekt, warum Hollywood Undead eine so tiefe und unzerbrechliche Verbindung zu ihren Fans haben, und würdigt diese gleichzeitig. Johnny 3 Tears teilt seine Begeisterung für die neue Veröffentlichung mit: „Dieser Song ist für die Fans. Sie haben uns erlaubt, unsere Träume auszuleben, und einfache Worte können unsere Dankbarkeit nicht ausdrücken – also haben wir ihn für sie geschrieben.“

Zur neuen Labelheimat: „Es ist erfrischend, eine Gruppe von Leuten zu finden, die dieselbe Vision teilen und so leidenschaftlich wie wir an diesem nächsten Kapitel für Hollywood Undead arbeiten“, sagt Charlie Scene. „Unsere Vorstellung davon, was diese Band sein könnte, schien nie so möglich. Ich freue mich darauf, loszulegen.“ Ash Avildsen, Gründer und CEO von Sumerian Records, fügt hinzu: „Hollywood Undead ist eine Band, die sich selbst treu ist. Sie sind authentisch, stehen leidenschaftlich zu ihrer Kunst und scheuen sich nie, für das einzustehen, woran sie glauben. In einer Ära, in der so viel verdorben wurde, tragen diese Herren die Fackel für die Haltung des Rocks weiter, die mich als Kind daran fasziniert hat.“

HOLLYWOOD UNDEAD – EU TOUR SUPPORTING FALLING IN REVERSE

7.11.2024 @ Sagres Campo Pequeno (Lisbon, PT)

10.11.2024 @ Palacio Vistalegre (Madrid, ES)

11.11.2024 @ Saint Jordi (Barcelona, ES)

12.11.2024 @ Le Transbordeur (Lyon, FR) – HU Headline Show

14.11.2024 @ Forum (Milan, IT)

17.11.2024 @ Hallenstadion (Zurich, CH)

19.11.2024 @ Zenith (Munich, DE)

20.11.2024 @ Velodrom (Berlin, DE)

21.11.2024 @ Taubchenthal (Frankfurt, DE) – HU Headline Show

22.11.2024 @ O2 Universum (Prague, CZ)

23.11.2024 @ Barba Negra Track (Budapest, HU)

25.11.2024 @ EXPO XXI (Warsaw, PL)

26.11.2024 @ Gasometer (Vienna, AT)

28.11.2024 @ 013 Poppodium (Tilburg, NL)

29.11.2024 @ Festhalle (Frankfurt, DE)

1.12.2024 @ Accor Arena (Paris, FR)

2.12.2024 @ Lanxess Arena (Cologne, DE)