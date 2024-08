In Extremo veröffentlichen neue Single „Ólafur“

In Extremo veröffentlichten kürzlich ihre neue Single „Ólafur“ aus dem kommenden Studioalbum “Wolkenschieber”, welches am 6. September 2024 erscheinen wird. Das Lied basiert auf einer isländischen Skalden-Dichtung aus dem 8. Jahrhundert. Die damalig typische Tanzform „Vikivaki“, die sich zum Lied unter dem Volk in Skandinavien entwickelt hat, wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts aus religiösen Gründen verboten. Bandmitglied und Multiinstrumentalist Dr. Pymonte hat das „teuflische“ Stück in uralten Archiven ausgegraben.

© In Extremo – Ólafur (Single Artwork)

https://inextremo.lnk.to/olafur

