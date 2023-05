Itchy veröffentlichen neue Single “Burn The Whole Thing Down” feat. Justin Sane von Anti-Flag

Itchy veröffentlichen am heutigen Freitag, den 26. Mai 2023 ihre neue Single “Burn The Whole Thing Down” featuring Justin Sane von Anti-Flag. Im Song fordern sie “etablierte politische Strukturen und konservative Werte endlich einzureißen, um aus dem Schutt eine bessere, fairere und nachhaltigere Welt aufzubauen”.

ITCHY – “Burn The Whole Thing Down (feat. Justin Sane of Anti-Flag) Musikvideo:

Justin Sane und ITCHY lehnen sich in brachialen Strophen und einem zuckersüßen Refrain gegen die „Höher, weiter, schneller“-Mentalität unserer Zeit auf und ein passenderes Feature hätte es tatsächlich kaum geben können: „Wir lieben Anti-Flag schon lange für ihre Musik und ihr politisches Engagement. Wir kennen uns seit Jahren von gemeinsamen Festivals und als wir den Song schrieben, wussten wir sofort, dass wir Justin fragen müssen, ob er Lust hat, dabei zu sein. Er war sofort Feuer und Flamme, ist trotz all seiner Live-Termine in Deutschland ins Studio gekommen und hat seinen Part eingesungen. Auch für das Video war er am Start – der Typ ist einfach der Wahnsinn“, erzählt Sänger und Bassist Panzer.

© Itchy – Burn The Whole Thing Down Single Cover

„Burn The Whole Thing Down“ ist auf dem neuen ITCHY-Album „Dive“ zu finden, das am 07.07.2023 auf dem bandeigenen Label Findaway Records erscheint. Im Herbst geht es für ITCHY auf große Tour durch Deutschland, Österreich, Schweiz und Tschechien. Der Ticketvorverkauf läuft bereits.