JILUKA kommen zurück nach Europa

Die Visual Kei Band JILUKA kommt im September zurück nach Europa und wird auf dem Kontinent sechs Shows in fünf Ländern spielen. Die Gruppe war im Juni dieses Jahres zum ersten Mal in Europa. Ihre JILUKA “K4RMA – The Return” WORLD TOUR in EUROPE 2024 wird am 4. September 2024 in Helsinki, Fninland beginnen. Die Konzerte führt die japanische Band durch die UK, Italien und Deutschland bevor das letzte Konzert der Tour in Polen am 13. September gespielt wird.

(Wed) Sept. 4th – Helsinki @ Vaunusali (Finland)

(Fri) Sept. 6th – London @ The Dome (UK)

(Sun) Sept. 8th – Milan @ DI4 (Italy)

(Tue) Sept 10th – Bochum @ Zeche (Germany)

(Thu) Sept. 12th – Berlin @ SO36 (Germany)

(Fri) Sept. 13th – Warsaw @ Proxima (Poland)

Das Musikvideo von der digitalen Single “S4VAGE”, erschienen im Juni, gibt es ebenso weiter unten zu sehen, wie das zum Song “VENΦM”, welches im September 2023 veröffentlicht wurde.

© 【JILUKA 「K4RMA」- The Return】World Tour in Europa 2024