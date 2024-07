Kanonenfieber veröffentlichen neue Single/Video “Panzerhenker”

Kanonenfieber veröffentlichen heute ihre neue Single “Panzerhenker”. Das Video dazu erscheint um 18:30 Uhr und feiert Premiere. Kann aber auch weiter unten angesehen werden. Außerdem enthüllt die Band Details für ihr Anti-Kriegs Album “Die Urkatastrophe”. Am 20. September veröffentlicht die Blackened-Death-Metal-Band Kanonenfieber ihr zweites Album “Die Urkatastrophe” über Century Media Records.

Kanonenfieber erklären die Hintergrundgeschichte von “Panzerhenker”: “Die Schlacht von Cambrai fand vom 20. bis 30. November 1917 statt und war die erste Offensive, bei der Panzer eine entscheidende Rolle in der Angriffsstrategie spielten. Die Briten führten den Angriff mit der Unterstützung von Kampf- und Hilfspanzern sowie einem intensiven Sperrfeuer durch. Die Offensive wurde durch deutsche Gegenangriffe gestoppt. Mit Hilfe von Panzerabwehr-Feldgeschützen gelang es den Deutschen, einen Großteil der britischen Panzer auszuschalten. J. Krüger, der als “Panzerhenker” bekannt war, spielte dabei eine wichtige Rolle. Selbst als seine Batterie ausgelöscht wurde, blieb Krüger als letzter Überlebender an einem Feldgeschütz und vernichtete bis zu 16 der anrückenden Panzer. Als feindliche Sturmtruppen in seine Stellungen eindrangen, griff er mit einer Pistole an und wurde schließlich verwundet und gefangen genommen.”

Zu Die Urkatastrophe – “Der Erste Weltkrieg beschleunigte den Weg in die Moderne und gilt als die ‘Urkatastrophe’ des 20. Jahrhunderts, das von Kriegen, Gewalt und Vertreibung geprägt war. Rund 17 Millionen Menschen, Soldaten und Zivilisten, verloren ihr Leben, große Teile Europas wurden zerstört und ungelöste Probleme blieben zurück, die zu weiteren gewaltsamen Konflikten führten. Dieses Album ist den Opfern des Ersten Weltkriegs gewidmet, damit sie nicht vergessen werden. Mögen ihre Schicksale auch nach über 100 Jahren eine Mahnung für alle nachfolgenden Generationen sein”, sagt Noise, der alle Instrumente im Studio einspielt und auch für das Konzept von Kanonenfieber verantwortlich ist.

Das bereits veröffentlichte Video zur Single “Menschenmühle” ist hier zu sehen:

Die Urkatastrophe kann man ab sofort hier vorbestellen:

https://kanonenfieber.lnk.to/DieUrkatastrophe

© Kanonenfieber – Die Urkatastrophe ( Album artwork by_ Daniel Bechthold @bechthold.illustrator)

Die Urkatastrophe Tracklisting:

Grossmachtfantasie Menschenmühle Sturmtrupp Der Maulwurf Lviv zu Lemberg Waffenbrüder Gott mit der Kavallerie Panzerhenker Ritter der Lüfte Verdun Ausblutungsschlacht Als die Waffen kamen

Die Urkatastrophe wurde mit Kristian Kohle (Powerwolf, Aborted, Benighted u.v.a.) im Kohlekeller Studio aufgenommen und featured den Gitarristen Maik Weichert von Heaven Shall Burn auf dem Song “Waffenbrüder”.

Kristian Kohle sagt: “Wir haben hart daran gearbeitet, den Kanonenfieber-Sound auf die nächste Stufe zu bringen. Dieses Album ist einfach aggressiver, tiefer und intensiver als alles, was sie bisher gemacht haben. Haltet euch fest!”

Maik Weichert kommentiert: “Kanonenfieber begeistert mich sowohl als Musiker als auch als Historiker. Die unerbittliche musikalische Kraft und Melodieführung sowie die detaillierte Arbeit mit authentischen Quellen sind in dieser Form wirklich etwas ganz Besonderes. Keine platten Klischees oder oberflächlichen Provokationen, sondern ein hochkreatives musikalisches Mosaik mit klarer Haltung, das uns eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte zeigt. Ich freue mich sehr darauf, die fertige Platte in den Händen zu halten und in die Musik und die Geschichten einzutauchen.”

Kanonenfieber live 2024

Aug. 5, 2024 – (CH) Zürich – Halle 622 (with Amon Amarth, Insomnium)

Aug. 19, 2024 – (IT) Lignano-Sabbiadoro – Arena Alpe Adria (with Amon Amarth, Insomnium)

Aug. 20, 2024 – (AT) Innsbruck – Dogana (with Amon Amarth, Insomnium)

Aug. 22, 2024 – (DE) Saarbrücken – Saarlandhalle (with Amon Amarth, Insomnium)

Aug. 23, 2024 – (DE) Giessen – Kloster Schiffenberg (with Amon Amarth, Insomnium)

Aug. 24, 2024 – (NL) Utrecht – Tivoli Vredenburg (with Amon Amarth, Insomnium)

Sept. 20, 2024 – (DE) Weimar – Herbstoffensive

Sept. 21, 2024 – (DE) Munich – Backstage

Nov. 8, 2024 – (DE) Berlin – War Against War

Kanonenfieber Tour 2024

Nov. 16, 2024 – (DE) Leipzig – Hellraiser

Nov. 17, 2024 – (PL) Gdansk – Drizzly Grizzly

Nov. 19, 2024 – (AT) Vienna – Flex

Nov. 20, 2024 – (HU) Budapest – Barba Negra

Nov. 21, 2024 – (PL) Krakow – Hype Park

Nov. 22, 2024 – (CZ) Prague – Club Storm

Nov. 23, 2024 – (DE) Oberhausen – Turbinenhalle

Nov. 24, 2024 – (NL) Utrecht – De Helling

Nov. 26, 2024 – (UK) London – The Dome

Nov. 27, 2024 – (FR) Paris – Petit Bain

Nov. 28, 2024 – (CH) Pratteln – Z7 Konzertfabrik

Nov. 29, 2024 – (AT) Dornbirn – Conrad Sohm

Nov. 30, 2024 – (BE) Kortrijk – DVG Club

Dec. 2, 2024 – (SE) Stockholm – Kollektivet Livet

Dec. 3, 2024 – (NO) Oslo – John Dee

Dec. 4, 2024 – (DK) Copenhagen – Pumpehuset

Dec. 5, 2024 – (DE) Magdeburg – Factory

Dec. 6, 2024 – (DE) Bremen – Aladin

Dec. 7, 2024 – (DE) Frankfurt – Batschkapp

Dec. 8, 2024 – (DE) Nuremberg – Hirsch