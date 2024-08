Kanonenfieber veröffentlicht neue Single/Video „Der Maulwurf“

Am 20. September 2024 wird die Blackened Death Metal Band Kanonenfieber ihr zweites Studioalbum „Die Urkatastrophe” über Century Media Records veröffentlichen. Kürzlich erschien sowohl der neue Song „Der Maulwurf“ als auch das dazugehörige Video. Das visuelle Ergebnis könnt ihr weiter unten betrachten.

Zum Hintergrund von „Der Maulwurf“ erklärt die Band: „Mit Beginn des Stellungskriegs begann im Herbst/Winter 1914 auch der unterirdische Minenkrieg. Die für den Bau der Minenschächte eingesetzten Pioniere arbeiteten in 12-Stunden Schichten, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Abgesehen von der miserablen Sauerstoffversorgung hatten die sogenannten ‘Maulwürfe‘ mit Wassereinbrüchen und Verschüttungen zu kämpfen. Die niedrigen Stollen machten es nicht möglich, im Stehen zu arbeiten, weshalb eingesetzte Mineure nach kürzester Zeit über Rückenprobleme, offene Knie und Hände sowie über die Grabenfußkrankheit klagten. Über lange Zeiträume eingesetzte Mineure litten als Folge ihres Dienstes oft an psychischen Krankheiten und Panikattacken.“

Kanonenfieber über das Konzept von “Die Urkatastrophe”: „Der Erste Weltkrieg beschleunigte den Weg in die Moderne und gilt als die “Urkatastrophe” des 20. Jahrhunderts, das von Kriegen, Gewalt und Vertreibungen geprägt war. Etwa 17 Millionen Menschen, Soldaten und Zivilisten, verloren ihr Leben, große Teile Europas wurden zerstört und ungelöste Probleme hinterlassen, die zu weiteren gewaltsamen Konflikten führten. Dieses Album soll die Opfer des Ersten Weltkrieges dem Vergessen entreißen. Mögen ihre Schicksale auch nach über 100 Jahren Mahnung sein für die nachfolgenden Generationen,“ erklärt Noise, der im Studio alle Instrumente einspielt und für das Konzept der Gruppe verantwortlich ist.

„Die Urkatastrophe“ kann man unter anderem hier vorbestellen:

https://kanonenfieber.lnk.to/DieUrkatastrophe

© Kanonenfieber – Die Urkatastrophe ( Album artwork by_ Daniel Bechthold @bechthold.illustrator)