Kettcar veröffentlichen Musikvideo zu „Kanye in Bayreuth“

Im April 2024 hat die Band Kettcar ihr aktuelles und sechstes Studioalbum „Gute Laune ungerecht verteilt“ veröffentlicht. Damit gelangen ihnen ihr erstes, das auf Platz #1 der deutschen Albumcharts landete. Es folgt zwei lange Touren mit gut 50 Konzerten im ganzen deutschsprachigen Raum.

Einer der Schlüsselsongs des Albums, der in zahlreichen Kritiken und Interviews bereits verhandelt wurde, obwohl er gar nicht als Single ausgekoppelt wurde, ist „Kanye in Bayreuth“.

© Kettcar – Kanye in Bayreuth (Artwork)

Denn im Text zu „Kanye in Bayreuth“ geht es um das moralische Dilemma der Trennung von Werk und Autor*in – Ein nicht gerade leichtes Thema für einen dreieinhalb minütigen Pop-Song. Texter und Sänger Marcus Wiebusch dazu:

„Was machen wir mit großer Kunst von moralisch problematischen Menschen? Warum gehen wir zum Beispiel mit dem Werk eines rechtsextremen Künstlers sanfter um, und verurteilen dagegen das eines pädophilen, dessen Songs wir eh nicht so gerne mögen? Ich habe häufig beobachtet, dass je größer die subjektive Liebe für einen Künstler ist, desto mehr wird gerne die objektive Welt ausgehebelt. Verständlich, weil wir ja auch oft eine emotionale Bindung zu dem Werk haben. Moral ist in dem Kontext eben nicht objektiv. Die beiden Welten clashen miteinander. Und was dann? Der Song ‘Kanye in Bayreuth’ hat keine Antwort auf diese Frage. Er versucht nur die Ambiguität, die dieses Thema umweht, einzufangen.“

Heute erschien ein Musikvideo zu dem Song. Gedreht wurde es von Regisseur Benjamin Reder, der an TH Ostwestfalen-Lippe Kinematographie studiert. Nachdem Kettcar bereits 2017 mit Student*innen der TH das Video zu “Sommer ’89 (Er schnitt Löcher in den Zaun” realisierten, markiert “Kanye in Bayreuth” die nächste Zusammenarbeit.

KETTCAR – “Kanye in Bayreuth” (Single, VÖ 13.11.24) Musikvideo:

Regisseur Benjamin Reder zu seinem Werk:

“Dieses Musikvideo war von Anfang an ein besonderes Projekt. Ein großes Musikvideo für eine große Band! Ich bin selbst Musiker und deshalb liegt es mir am Herzen, diesem starken Song ‘Kanye in Bayreuth’ mit einem kraftvollen Musikvideo Ausdruck zu verleihen! Unsere Crew hat sich bis zum Ende vielen kreativen Herausforderungen gestellt und wir sind jetzt sehr stolz auf das, was wir geschaffen haben.”

Betreut wurde das Projekt an der TH OWL von Prof. Georgij Pestov:

“Für mich als betreuenden Professor im Fachbereich Kinematographie ist es ein großartiges Gefühl, meinen Studierenden die Möglichkeit zu geben, im Bereich der Musikvideokunst erfolgreiche Produktionen mit so großen Künstlern wie der Band KETTCAR zu ermöglichen. Die wiederholte Zusammenarbeit mit der Grand Hotel van Cleef Musik GmbH war für beide Seiten ein Erfolg.”

KETTCAR – Live 2024 / 2025

16.11.24 Weissenhäuser Strand, Rolling Stone Beach

17.01.25 Düsseldorf, Stahlwerk

18.01.25 Osnabrück, Botschaft

19.01.25 Aurich, Stadthalle

21.01.25 Ulm, Roxy

22.01.25 CH – Zürich, Kaufleuten

23.01.25 CH – Bern, Bierhübeli

24.01.25 Heidelberg, Halle 02

25.01.25 Frankfurt, Batschkapp

26.01.25 A – Graz, Orpheum

28.01.25 Potsdam, Waschhaus

29.01.25 Magdeburg, Factory

30.01.25 Rostock, Mau Club

31.01.25 Hamburg, Georg Elser Halle (Ausverkauft)

01.02.25 Hamburg, Georg Elser Halle (Zusatzshow)