Kill Lincoln – Can’t Complain CD Kritik

Kill Lincoln sind mir namentlich noch nie untergekommen. Aber sie bestehen aus folgenden Mitgliedern:

Matt “Food” Ellis – Saxophone, vocals

Tyler Rodgers – Drums

Mike Sosinski – Vocals, Guitar

CJ Uy – Bass, Vocals, Guitar solo track #7

Yasutaka “Ume” Umemoto – Trombone

Drew Skibitsky – Hype

Außerdem stammen sie aus Washington D.C. und haben ihr Album Can’t Complain am 7. August 2020 via Bad Time Records veröffentlicht. Aufgenommn, gemischt und gemastert wurde von Ryan Perras und produziert von Mike Sosinski. Das Cover stammt von Antonio Roque. Womb Envy ist auch ein Track von Paint It Black dabei. Außerdem handelt es sich bei Can’t Complain um das erste Album seit sieben Jahren.

© Kill Lincoln – Can’t Complain

Kill Lincoln spielen Ska-Punk und haben auch eine Menge Energie. Allerdings ist dieses Genre noch nie wirklich meins gewesen. Klar, es gibt die ein oder andere Band die ich früher ganz gut fand. Aber dann meist nur wenige Stücke aus dem Fundus.

Man merkt der Band aber ihre Erfahrung an und wenn ich alles recht in Erinnerung habe, dann besteht die Truppe seit 2009.

Ignorance Is Bliss Video:

“These are hands down the most fun, challenging, and complete songs we’ve ever written” says vocalist / guitarist Mike Sosinski. “It’s the most Kill Lincoln thing you’ll ever hear, but also something fresh and different I don’t think fans of the band or the genre have experienced yet”.

Leider kommt davon nichts oder kaum etwas bei mir an. Was wahrscheinlich auch dem Nichtwarmwerden mit dem Genre geschuldet ist. Allerdings bleibt für mich hier keine andere Wahl. Ska-Punk-Fans sollte sich daher selbst ein Bild machen und schauen, ob es was ist oder nicht.

Band: Kill Lincoln

Titel: Can’t Complain

Label: Bad Time Records

Genre: Ska-Punk

VÖ: 07.08.2020

Spielzeit: 29 Minuten

Wertung: 3 / 5