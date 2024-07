Klez.e veröffentlichen “München, wie schön du bist”

Klez.e veröffentlichen ihren neuen Song “München, wie schön du bist”. Das neue Video dazu ist bereits online und weiter unten zu sehen. Das aktuelle Studioalbum “Erregung” ist bereits Ende Februar bei Windig / Cargo erschienen.

Grund ist vielleicht der im Herbst und Winter stattfindende zweite Teil ihrer “ERREGUNG”-Tour und legen uns dazu mit “München, wie schön Du bist” eine im Frühjahr – in München – live aufgenommene Variation ihres Albumstücks “Wie schön du bist” ans Herz.

Sagt Tobias Siebert: “Eine Liebeserklärung an unser Publikum. Können wir das so sagen? Wachgeküsst hinter der Milla an einem frostigen Frühlingsregensamstag. Was geht denn da noch besser? Und dein Nagellack sieht aus … und zwei Lieblingsbier auf dem Verstärker. Eine besondere Tour. Und München, wie schön Du bist! Ein besonderer Abend!”

Tourdaten

29.10.24 Berlin, Berghain Kantine w/ Lyschko

31.10.24 Essen, Grend w/ Lyschko

01.11.24 Reutlingen, franz.K w/ Philip Boa

02.11.24 AT-Wien, rhiz w/ Robert Stadlober

06.02.25 Wuppertal, Die Börse

08.02.25 Hannover, Lux

11.02.25 Leipzig, Moritzbastei

12.02.25 Mainz, Club Schon Schön

13.02.25 Esslingen, Dieselstrasse

14.02.25 Schweinfurt, Stattbahnhof

15.02.25 München, LIVE.EVIL

“Mr Dead & Mrs Free” auf YouTube:

„Erregung“ auf YouTube:

„Vorabstück“ „Düster“ auf YouTube: