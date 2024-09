Das ist aktuell DIE Frage, die sich alle Fans der Band The Cure stellen: Kündigen The Cure ein neues Album namens “Songs of a Lost World” an? Wie es scheint: ja. Es soll am 1. November 2024 erscheinen und wäre das erste Studioalbum seit 16 Jahren.

Die Neuigkeit wurde von Robert Smith und der Band mittels Postkarten kommuniziert. In den sozialen Medien wurden von Fans Videos und Fotos von schwarzen Postkarten geteilt. Darauf ist die Aufschrift “Songs Of A Lost World” zu sehen. In römischen Ziffern steht am unteren Rand der Karten das Datum 1/11/24. Dies könnte das Veröffentlichungsdatum der neuen Platte sein.

Klar, es sind immer wieder Gerüchte in den letzten Jahren laut geworden, es würde eine neue Scheibe erscheinen. Aber es gibt auch ein neues Bandlogo und darauf ist immer/meist ein neues Werk der Gruppe erschienen. Das neue Logo: