L.S. DUNES: neue Single „Machines“, das neue Album „Violet“ kommt im Januar

L.S. Dunes kündigen das mit Spannung erwartete zweite Album mit dem Titel „Violet“ an, das am 31. Januar über Fantasy Records veröffentlicht wird. Nun können Fans die neue Single der Band „Machines“ streamen und das Musikvideo hier ansehen. Letzteres gibt es weiter unten.

Zu dem neuen Album sagt Travis Stever: „‚Violet‘ ist eine akustische Reise in die Tiefen jedes einzelnen Bandmitglieds von L.S. Dunes. Die Zusammenarbeit, um jedem Song sein volles Potenzial zu entlocken, ergab sich ganz natürlich. Es ist das Album, das schon immer in uns allen gelebt hat, aber nur gemeinsam entstehen konnte. Es enthält Melodien, die ich seit meiner Kindheit in mir trage. Nur mit dieser Band konnte ich einen Ort finden, an dem sie in den Songs ein Zuhause finden konnten.“

Die Band besteht aus My Chemical Romance-Gitarrist Frank Iero, dem Gitarristen Travis Stever von Coheed and Cambria, dem Bassisten Tim Payne von Thursday, Anthony Green (Circa Survive, Saosin, The Sound of Animals Fighting) und Tucker Rule (Thursday).

Im Großen und Ganzen war es ein erfolgreicher erster Versuch. Aber es gab auch einige unvorhergesehene Probleme, und als der Albumzyklus zu Ende ging, gab es mindestens einen Fehler, von dem Green wusste, dass er korrigiert werden musste.

„Ich hatte es so satt, den Song zu spielen, in dem ich singe: ‚Sorry, dass ich wünschte, ich wäre tot‘, und es tut mir so leid, dass ich diesen Song überhaupt geschrieben habe“, sagt er über, ‚Sleep Cult‘, den Abschlusstrack ihres Debüts. „Ich bin dankbar, dass die Leute damit etwas anfangen können, aber es war einfach nicht hilfreich für mich, das jeden Abend zu singen oder darüber zu reden. Deshalb habe ich mich dieses Mal persönlich dafür entschieden, ein Album zu machen, das zeigt, dass es Magie in der Welt gibt. Ich wollte die Musik und ihre transformative Kraft feiern, die Menschen verbindet und inspiriert. Ich wollte etwas machen, das im völligen Gegensatz zu diesem Lied steht – etwas, das sagt: Ich will leben.“ (Green)

© L.S. Dunes – Violet (Artwork)

Violet Tracklist:

Like Magick Fatal Deluxe I Can See It Now… Violet Machines You Deserve To Be Haunted Holograms Paper Tigers Things I Thought Would Last Forever Forgiveness

L.S. DUNES

„VIOLET“

LABEL: FANTASY RECORDS-CONCORD

VERTRIEB: UNIVERSAL MUSIC

VÖ: 31.01.2025

https://found.ee/LSDunesViolet