L.S. Dunes veröffentlichen Titeltrack aus kommendem Album „Violet“

L.S. Dunes veröffentlichten kürzlich den Titeltrack aus dem kommendem Studioalbum „Violet“. Das Musikvideo könnt ihr weiter unten ansehen. Erscheinen wird das neue Werk am 31. Januar 2025 über Fantasy Records. Zuvor gab es bereits die Songs „Machines“ und „Paper Tigers“ zu hören.

„Ich denke, dass „Violet“ das Lied ist, das alles, was wir als Band tun, vollständig zusammenfasst. Frank brachte das Demo als vollständig strukturiertes Lied in die Band, und es schien, als wüssten wir alle sofort, was wir zu tun hatten“, sagt Bassist Tim Payne. „Ich höre einige Elemente aus Songs von Past Lives, aber sie werden durch die Linse einer etablierteren musikalischen Sprache zwischen uns gefiltert, und wir konnten diesen bereits unglaublichen Song, den Frank geschrieben hat, auf ein Niveau heben, das sich wohl keiner von uns hätte vorstellen können.“

Frontmann Anthony Green fügt hinzu: „In diesem Song geht es um jemanden, der genau das bekommt, was er verdient. Dieser Song hat mir geholfen, das Gefühl zu überwinden, abserviert worden zu sein.“

Zu dem neuen Album sagt Travis Stever: „‚Violet‘ ist eine akustische Reise in die Tiefen jedes einzelnen Bandmitglieds von L.S. Dunes. Die Zusammenarbeit, um jedem Song sein volles Potenzial zu entlocken, ergab sich ganz natürlich. Es ist das Album, das schon immer in uns allen gelebt hat, aber nur gemeinsam entstehen konnte. Es enthält Melodien, die ich seit meiner Kindheit in mir trage. Nur mit dieser Band konnte ich einen Ort finden, an dem sie in den Songs ein Zuhause finden konnten.“

2025 auf Tour mit Rise Against:

Rise Against 2025

With Support from Sondaschule & L.S. Dunes

12.02.2025 – (DE) Berlin, Velodrom

14.02.2025 – (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

15.02.2025 – (DE) Hamburg, Sporthalle

17.02.2025 – (DE) München, Zenith

18.02.2025 – (DE) Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

19.02.2025 – (DE) Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle (neu)

22.02.2025 – (CH) Zürich, Volkshaus (neuer Termin: vorher 21.02.)

23.02.2025 – (AT) Wien, Stadthalle (neuer Termin: vorher 22.02.)

04.06.2025 – (DE) Hannover, Gilde Parkbühne* (neu)

09.06.2025 – (DE) Leipzig, Haus Auensee* (neu)

10.06.2025 – (DE) Münster, Halle Münsterland* (neu)

*ohne L.S. Dunes und Sondaschule

© L.S. Dunes – Violet (Artwork)

L.S. DUNES

“VIOLET”

LABEL: FANTASY RECORDS-CONCORD

VERTRIEB: UNIVERSAL MUSIC

VÖ: 31.01.2025

Violet Tracklist:

Like Magick Fatal Deluxe I Can See It Now… Violet Machines You Deserve To Be Haunted Holograms Paper Tigers Things I Thought Would Last Forever Forgiveness