Lady Gaga und Bruno Mars veröffentlichen zusammen die Single „Die With A Smile“

Die Oskar- und 13fache-Grammy-Gewinnerub Lady Gaga und der 15fache Grammy-Gewinner Bruno Mars haben sich zusammen getan um ihre Single „Die With A Smile“ zu veröffentlichen. Das offizielle Video dazu entstand dabei unter der Regie von Bruno Mars. „Die With A Smile“ ist die erste Zusammenarbeit dieser zwei Megastars.

© Lady Gaga und Bruno Mars – Die With A Smile (Single-Cover)

Wie es zu diesem epischen Duett kam, erklärt Lady Gaga: „Bruno und ich haben großen gegenseitigen Respekt voreinander und sprachen über eine Zusammenarbeit. Ich war gerade dabei, mein eigenes Album in Malibu fertigzustellen, und eines Abends nach einem langen Tag bat er mich, in sein Studio zu kommen, um etwas zu hören, an dem er gerade arbeitete. Es war gegen Mitternacht, als ich dort ankam, und ich war hin und weg, als ich hörte, was er angefangen hatte zu machen. Wir blieben die ganze Nacht auf und beendeten das Schreiben und Aufnehmen des Songs. Brunos Talent ist unfassbar. Sein musikalisches Können und seine Visionen sind von höchster Qualität. Es gibt niemanden wie ihn.“ Bruno Mars fügt zur Zusammenarbeit hinzu: „Es war eine Ehre, mit Gaga zu arbeiten. Sie ist eine Ikone und sie macht diesen Song magisch. Ich bin so aufgeregt, dass ihn jeder hören kann.“

Hier das Video anschauen: