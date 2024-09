Linkin Park mit neuem Album und Sängerin

In den letzten Wochen gab es immer wieder Gerüchte, Countdowns, Teaser, Bilder und mehr. In der Nacht vom 5. September auf dem 6. September startete um kurz nach Mitternacht ein Live-Stream. Dort steht zu lesen:

“Linkin Park

From Zero

New Album Out November 15

Linkinpark.com”

Einige Minuten nach Mitternacht gab es die ersten Geräusche, Jubel, Knalleffekte und Visuals.

Das Album nennt sich also “From Zero”, die Tickets für die Welt-Tournee gibt es ebenfalls und die erste Single nennt sich “The Emptiness Machine”.

Die Band begrüßt außerdem Emily Armstrong als Sängerin in der Band.

Die Band hat ihre erste neue Musik seit sieben Jahren veröffentlicht. Und sie tut dies in einer neuen festen Besetzung, der neben den angestammten Mitgliedern Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix und Joe Hahn nun auch Emily Armstrong (von der hochgelobten Band Dead Sara) als Co-Sängerin und Colin Brittain (Songwriter/Produzent für G Flip, Illenium, One OK Rock) als Schlagzeuger angehört.

Shinoda über die neue Ära: „Bevor wir zu LINKIN PARK wurden, war unser erster Bandname Xero. Der Albumtitel bezieht sich sowohl auf diese Zeit, in der wir als Nobodys unsere ersten Schritte machten, als auch auf die Reise, die wir jetzt antreten. Klanglich und emotional geht es um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – wir bleiben unserem typischen Sound treu, aber alles ist neu und voller Leben. Und es ist getragen von tiefer Wertschätzung für unsere neuen und langjährigen Bandkollegen, unsere Freund:innen, unsere Familie und unsere Fans. Wir sind stolz auf das, was aus LINKIN PARK über die Jahre geworden ist und freuen uns auf die Reise, die vor uns liegt.”

Shinoda fährt fort: „Je länger wir mit Emily und Colin zusammenarbeiteten, desto mehr genossen wir ihre außergewöhnlichen Talente, ihre Gesellschaft und die Dinge, die wir gemeinsam schufen. Mit dieser neuen Besetzung und der neuen Musik, die so voller Leben und Energie ist, spüren wir wirklich eine ganz neue Kraft. Wir verweben die klanglichen Markenzeichen, für die wir bekannt sind, und brechen gleichzeitig zu neuen Ufern auf“.

FROM ZERO WORLD TOUR 2024

September 2024 | Kia Forum – Los Angeles, USA September 2024 | Barclays Center – New York, USA September 2024 | Barclays Arena – Hamburg, Deutschland September 2024 | The O2 – London, UK September 2024 | INSPIRE Arena – Seoul, Südkorea November 2024 | Coliseo Medplus – Bogota, Kolumbien

Nach dem Live-Stream, feiert das Musikvideo zur Single “The Emptiness Machine” seine Premiere. Regie führte Joe Hahn.

Die Single könnt ihr hier Streamen:

https://fromzero.linkinpark.com/listen

Mehr hier:

https://fromzero.linkinpark.com

Pre-Order vom Album:

https://lprk.co/fromzero

© Linkin Park – From Zero (Artwork)

FROM ZERO TRACKLIST

From Zero (Intro) The Emptiness Machine Cut The Bridge Heavy Is The Crown Over Each Other Casualty Overflow Two Faced Stained IGYEIH Good Things Go