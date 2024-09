Linkin Park veröffentlichen “Heavy Is The Crown”

Kürzlich spielten Linkin Park ihr einziges Konzert in Deutschland in diesem Jahr und präsentierten dort die neue Single “Heavy Is The Crown”. Der Track ist die offizielle Hymne der League Of Legends World Championship 2024. Im Rahmen der From Zero World Tour 2024 wurden neue Stadionshows in Paris, Dallas und Sao Paulo bestätigt. “From Zero” wird ab dem 15. November überall erhältlich sein.

Aktuell ist die From Zero World Tour durch sechs Arenen weltweit in vollem Gange. Nach Los Angeles, New York und Hamburg steht heute Abend eine Show in London auf dem Programm. Aufgrund der großen Nachfrage haben LINKIN PARK für 2024 drei weitere Stadionshows in Paris, Dallas und São Paulo angekündigt.

FROM ZERO WORLD TOUR 2024

September 2024 | The O2 – London, UK September 2024 | INSPIRE Arena – Seoul, Südkorea November 2024 | La Defense Arena – Paris, Frankreich NEU DABEI November 2024 | Globe Life Field – Dallas, TX * NEU DABEI * November 2024 | Coliseo Medplus – Bogota, Kolumbien November 2024 | Allianz Park – São Paulo, Brasilien * NEU DABEI *

© Linkin Park – From Zero (Artwork)

Neues Album FROM ZERO erscheint am 15.11.2024

(Label/Vertrieb: Warner Records/Warner Music)

https://lprk.co/fromzero