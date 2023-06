Live in Rio von Hollywood Vampires CD Kritik

Das Jahr 2015 war nicht nur das Geburtsjahr der Mega-Rockband „Hollywood Vampires“, sondern bescherte der Band auch sofort einen Auftritt beim legendären Rock in Rio. Dieses wurde in weiser Voraussicht auch aufgenommen und wird nun nach acht Jahren das erste Live Album der Band darstellen. Dieses ist nun als CD+DVD Digipak, CD+Blu-ray Digipak, limitierte & nummerierte 2LP Black bei earMUSIC erschienen.

© HOLLYWOOD VAMPIRES – Live in Rio Artwork

Die „Hollywood Vampires“ bestehen in der Hauptbesetzung aus Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry und Tommy Henriksen, haben sich für dieses Konzert aber noch einige Gastmusiker als Unterstützung geholt. So konnte die Band Duff McKagan, Matt Sorum und Bruce Witkin als Tourmusiker verpflichten. Darüber hinaus standen für diesen Auftritt noch Lizzy Hale (Whole Lotta Love), Zak Starkey (I‘m a Boy) und Andreas Kisser (School’s out) zur Verfügung.

Nicht nur das Line-Up der „Hoolywood Vampires“ ist hervorragend. Auch die Auswahl der Songs des Konzerts ist atemberaubend. Cooper, Depp und Co. haben sich viele Klassiker befreundeter Bands zur Brust genommen und den Songs ihren eigenen Stempel aufgedrückt – ohne zu sehr vom Original abzuweichen.

So bietet die Setlist neben dem Alice Cooper Klassiker „School’s Out“ mit einem Pink Floyd Zwischenspiel, auch noch Songs von Led Zeppelin, T. Rex, The Who, The Rolling Stones, The Doors sowie John Lennon beziehungsweise der Plastic Ono Band. All diese Musiker gehörten lose zu den original „Hollywood Vampires“, die sich hauptsächlich in der Rainbow Bar getroffen haben und deren Ziel es war sich zu betrinken.

Doch auch eine Eigenkomposition mit dem Titel „Raise the Dead“ hat es in die Setlist geschafft und ist sogar der Opener des Konzerts. Ein guter Rocksong, der die Menge passend anheizt. Ein guter Song mit eingängigem Refrain, der auch von jedem noch so angeheitertem Fan mitgesungen werden kann. Danach geht es erstklassig weiter und „My Generation“ dröhnt durch die Lautsprecher.

Die weiteren Songs des Albums sind „I got a Line on You”, “Cold Turkey”, “Five to One / Break on Through”, “Manic Depression”, “Seven and Seven is”, “Whole Lotta Love”, “Jeepster”, “I’m a Boy”, “School’s Out”, “Billion Dollar Babies”, “Train Kept A-Rollin”, “Brown Sugar”. Eine gute Mischung, die unglaublichen Spaß beim Hören macht.

„Live in Rio” ist ein erstklassiges Live-Album, welches nicht nur einen guten Querschnitt durch klassische Rocksongs bietet, sondern auch eine All-Star-Band bietet, der man anmerken kann, wie viel Bock die Mitglieder aufs Musikmachen haben. Sei es nun Alice Cooper, Joe Perry, oder auch Schauspieler Johnny Depp.

Mit dem nun erschienenen „Live in Rio“ kann man als Fan klassischer Rockmusik nichts falsch machen. Das Set mit CD sowie den Video-Aufnahmen des Auftritts auf DVD oder Blu-ray sind ein gutes Komplettpaket und bieten alles, was das Fan-Herz begehrt.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten