LL Cool J veröffentlicht neues Album “The Force”

Nach elf Jahren gibt es ein Comeback von Rapper LL Cool J. Dieser hat kürzlich sein neues Studioalbum “The Force” veröffentlicht. Mit dabei ist Eminem auf der Single “Murdergram Deux” (hierbei handelt es sich um eine Fortsetzung vom Track “Murdergram” vom Album “Mama Said Knock You Out” aus dem Jahre 1990) sowie weitere Features von Nas, Snoop Dogg, Busta Rhymes und mehr. Produziert wurde die Scheibe von Q-Tip (A Tribe Called Quest).

Der Titel “The Force” steht für “Frequencies of Real Creative Energy” ist und das Ergebnis jahrelanger intensiver Arbeit. “Man muss sich das wie einen Regisseur vorstellen, der nach seinen Blockbustern wieder auf die Filmschule geht”, sagt der MC aus Queens, oder “Denzel, der wieder die Schauspielschule besucht”.

Auf seinem 14. Studioalbum behandelt LL COOL J brisante Themen wie Rassendiskriminierung, Missbrauch durch die Strafverfolgungsbehörden, Isolation und Beobachtungen, die durch die Pandemie und das eigene Vermächtnis hervorgerufen wurden.

In den letzten Wochen sind die Singles wie das Herbie Hancock samplende “Passion” und “Saturday Night Special” (mit Rick Ross & Fat Joe) erschienen, ein Song, der verschiedene Schlüsselfiguren des Straßenlebens beleuchtet. “Proclivities” mit Saweetie wiederum weckte Erinnerungen an verruchte Klassiker wie “Doin’ It”. Der Introtrack “Spirit of Cyrus” (feat. Snoop Dogg) basiert auf der wahren Geschichte des schwarzen Polizeibeamten Christopher Dorner, während “Huey In The Chair” (feat. Busta Rhymes) über einen Beat der legendären deutschen Krautrock-Band CAN entstand (“Halleluwah”, 1971). Der Song ist eine Hommage an LLs Tante Joan Lewis, die erste weibliche Black Panther.

https://umg.lnk.to/_TheFORCE

“Es ist ein gutes Gefühl die Platte endlich in der Welt zu haben”, sagt der als James Todd Smith geborene Musiker und Schauspieler, der am 11. September neben weiteren Stars wie Sabrina Carpenter und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards auftreten wird. “Wie ich bereits gesagt habe, bringt dieses Album einen ganz neuen Vibe. Ich kehre zu meinen Wurzeln zurück. Ihr solltet euch anschnallen.” Das Album erscheint zum 40. Jahrestag der Gründung von Def Jam Recordings. 1984 war “I Need a Beat” von LL COOL J eine der ersten Veröffentlichungen auf dem damals frisch gegründeten New Yorker Label.

© LL Cool J – The Force (Artwork)

Tracklist

Spirit of Cyrus (feat. Snoop Dogg) The FORCE Saturday Night Special (feat. Rick Ross, Fat Joe) Black Code Suite (feat. Sona Jobarteh) Passion Proclivities (feat. Saweetie) Post Modern 30 Decembers Runnit Back Huey In The Chair (feat. Busta Rhymes) Basquiat Energy Praise Him (feat. Nas) Murdergram Deux (feat. Eminem) The Vow (feat. Mad Squablz, J-S.A.N.D., Don Pablito)

Album

LL COOL J – “THE FORCE”

Genre: Hip-Hop / Rap

Release Date: 06.09.2024

Label: Virgin Records / Def Jam Recordings

Vertrieb: Virgin Music Group Germany