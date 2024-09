Marilyn Manson kündigt neues Album “One Assassination Under God – Chapter 1” an, neue Single “Sacrilegious”

Marilyn Manson kündigt sein neues Studioalbum ‘One Assassination Under God – Chapter 1’ an. Erscheinen soll die neue Platte am 22. November 2024 weltweit via Nuclear Blast Records. Außerdem gibt es Mansons neueste Single „Sacrilegious“ und ein Musikvideo dazu. Das neue Album ist jetzt in verschiedenen Formaten mit passender Kleidung vorbestellbar unter:

https://mm.bfan.link/oaug-ch-1.

Mit der Ankündigung kommt auch die neueste Single von MANSON mit dem Titel ‘Sacrilegious’ und einem Musikvideo, das von Bill Yukich gedreht wurde.

‘SACRILEGIOUS’ MUSIKVIDEO:

Stream ‘Sacrilegious’:

https://mm.bfan.link/sacrilegious

© Marilyn Manson – One Assassination Under God – Chapter 1 (Artwork)

One Assassination Under God – Chapter 1 Tracklist:

Sacrifice Of The Mass

One Assassination Under God

No Funeral Without Applause

Nod If You Understand

As Sick As The Secrets Within

Sacrilegious

Death Is Not A Costume

Meet Me In Purgatory

Raise The Red Flag