Die Band Heldmaschinen laden dieses Jahr zum Maschinengipfel 2023 in Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein ein. Als Gäste sind Diary Of Dreams, End Of Green und Versus Goliath eingeladen. Das Poster sowie den Trailer zum Event gibt es weiter unten.

Maschinengipfel 2023

(Heldmaschine, Diary Of Dreams, End Of Green, Versus Goliath)

10.06.2023 Koblenz, Festung Ehrenbreitstein

© Maschinengipfel 2023 Open Air