Mastodon und Lamb Of God veröffentlichen gemeinsame Single “Floods Of Triton”

Mastodon und Lamb Of God veröffentlichen eine gemeinsame Single mit dem Titel “Floods Of Triton”. Der Track besiegelt die gemeinsame Arena-Tour zur Feier des 20. Jubiläums der legendären Breakthrough-Alben “Leviathan” und “Ashes Of The Wake”.

Der Song wurde in Mastodons eigenem Studio West End Sound in Atlanta aufgenommen und von Mastodon und Tyler Bates produziert, der für seine Filmmusik zu Guardians of the Galaxy, John Wick, MaXXXine und vielen mehr bekannt ist.

„Floods of Triton“ ist jetzt auf Loma Vista Recordings erschienen.

Hier den Visualizer für “FLOODS OF TRITON” ansehen

https://found.ee/FloodsofTriton_Video

Hier “FLOODS OF TRITON” auf Vinyl vorbestellen

https://found.ee/FloodsofTriton_Vinyl