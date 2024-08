Mimi Barks: Neue Single “Wormgirl” erhältlich

Mimi Barks veröffentlichte kürzlich ihre neue Single “Wormgirl”. Ihr Debütalbum “This Is Doom Trap” erscheint am 26. September. Außerdem ist die in Deutschland aufgewachsene und in London lebende Künstlerin auf dem Wacken Open Air 2025 zu sehen.

Mimi Barks kommentiert die neue Single wie folgt:

”You look like you could be my fix.

I’m ready to be destroyed by you.

Leave me where you hurt me and I’ll writhe in the blood in isolation.

Out of the other end of it

Here‘s what you’ve created;

The worm enclosed to an angel of vengeance.”

Bezüglich der Zusammenarbeit auf Mimi Barks neuer Single ergänzt Raven Gray: „I was kept inside your chrysalis now look what has become.. WORMGIRL.”

“Wormgirl“ ist der fünfte und letzte Vorbote von Mimi Barks’ Debütalbum ‚This Is Doom Trap‘. Es folgt auf ihre letzten Singles ‘House Full Of Fakes’, ‘Montana’, featuring Yeti Bones vom amerikanischen Rap-Punk-Duo Ho99o9, ‘Banshee’ und ‘FSU’ (kurz für Fuck Shit Up).

© Mimi Barks – This Is Doom Trap (Cover Artwork)

THIS IS DOOM TRAP’ Album Release Tour:

08.10.24 – Manchester, YES, UK

09.10.24 – Bristol, Moor Beer Co, UK

10.10.24 – London, Camden Assembly, UK

11.10.24 – Birmingham, Asylum 2, UK

12.10.24 – Glasgow, Garage Attic, UK

13.10.24 – Nottingham, Bodega, UK

Frisch angekündigt:

30.07.25 – 02.08.25 – Wacken Open Air, Deutschland

