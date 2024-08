Molotow Soda kündigen “Der Untergang des Kapitalismus” an

“Der Untergang des Kapitalismus” heißt das kommende Album von der Punkband Molotow Soda. Die Aufnahmen zur Platte sind die letzten der Gruppe. Mitten in den Aufnahmen wurde klar, dass es nicht weiter gehen würde. Zu dem Zeitpunkt hatte Tommy erst auf 6 der insgesamt 14 (oder so) Songs gesungen.

© Molotow Soda – Der Untergang des Kapitalismus (Artwork)

Auf dem kommenden Release sind das die sechs Songs der A Seite. Die Aufnahmen der B Seite stammen von einem Konzert im SO36. Aber diese Stücke wurden bisher nie veröffentlicht.

Das soll sich mit dem Release von „Der Untergang des Kapitalismus“ am 03. Oktober 2024 als farbige Vinyl Edition ändern. Es wird 100 in Gold und 400 in Grün geben Am 09.08. erscheint „Hundkunde auf Tour“ als erste digitale Single, um euch einen kleinen Eindruck zu vermitteln.

Die Band hat dazu schon folgendes im Mai geschrieben:

“So Leute, Zeit euch mal aufs Laufende zu bringen! Zuerst die gute Nachricht. Der “grüne Stuhl” war zwar nur ein Witz, aber wir werden tatsächlich dieses Jahr eine Platte veröffentlichen. Der Titel ist “Der Untergang des Kapitalismus” und sie wird im Herbst bei Sterbt Alle Records erscheinen. Auf der A Seite sind unsere “letzten” 6 Songs, die Aufnahmen haben wir vor ein paar Jahren gemacht und waren eigentlich als Demos gedacht. Auf der B Seite sind Aufnahmen von einem schönen Abend im So36. Es wird eine Release Party in Bonn geben, genaueres erfahrt ihr dann noch von uns.

Jetzt zu den schlechten Nachrichten! Fuck cancer! Einige von Euch wissen es sicher schon, Tommy kann nach einer Kehlkopf OP nicht mehr singen. Aber: er ist jetzt wohlauf und krebsfrei. Das ist erst mal die Hauptsache. Und wenn Ihr Tommy mal trefft, seht bitte ab von Mitleidsbekundungen etc, das nervt nur.

Also, wir freuen uns darauf, nochmal ne neue Scheibe rauszubringen und möchten das auch gerne mit euch feiern, aber wir werden nicht mehr live spielen können. So sieht’s aus, Ihr hört wieder von uns! Cheers”

Das Statement vom Label Sterbt alle:

“Der Untergang des Kapitalismus – Vielen Dank, Molotow Soda!

Molotow Soda gehen diesen einen entscheidenden Schritt für uns alle und beenden hiermit, heute und für alle Zeiten den Kapitalismus. Die ersten 200 Jahre könnten etwas schwierig werden, aber danach sollten sich die Wogen glätten 😉

Die „Untergang“ Aufnahmen sind die letzten Songs der Mollis; Mitten in den Aufnahmen wurde klar, dass es nicht weiter gehen würde. Zu dem Zeitpunkt hatte Tommy erst auf 6 der insgesamt 14 (oder so) Songs gesungen. Das sind die 6 Songs der A Seite. Die Aufnahmen der B Seite stammen von einem Konzert im SO36. Aber da im Leben immer irgendwelcher anderer Kram passiert, um den man sich kümmern muss, wurden die nie rausgebracht. Bis jetzt!

„Der Untergang des Kapitalismus“ erscheint am 03.10.2024 als farbige Vinyl Edition. Es wird 100 in Gold und 400 in Grün geben. Die Mock Ups zeigen so ungefähr die Farbtöne an, Abweichen kommen natürlich mal vor. Das ganze erscheint in aufklappbarem Gatefoldcover! Am 09.08. erscheint „Hundkunde auf Tour“ als erste digitale Single, um euch einen kleinen Eindruck zu vermitteln.”