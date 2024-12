Moses Pelham – „Benelli M4“ feat. Haftbefehl Single & Video out now

Mit „Benelli M4“ featuring Haftbefehl gibt es von Moses Pelham eine weitere Single mitsamt eines Videos aus seinem finalen Album „Letzte Worte“, welches am 24. Januar 2025 erscheinen wird. Die „Letzte Worte LIVE“ Tour ist nahezu ausverkauft. Visuell wird „Benelli M4“ von Katja Kuhl kunstvoll in den Räumen des Frankfurter Städel Museums in Szene gesetzt.

„Benelli M4“ Video:

„Letzte Worte“ von Moses Pelham erscheint am 24. Januar 2025 und ist nicht nur digital auf allen DSPs, sondern auch in verschiedenen weiteren Konfigurationen erhältlich. Das Album erscheint als CD im Digipack und als Bundle mit einem exklusiven Moses Pelham-Beanie. „Letzte Worte“ wird auch als limitierte, cremeweiße Vinyl im Bundle mit einem exklusiven T-Shirt erhältlich sein. Da am Releasetag auch „Direkt aus Rödelheim“ vom Rödelheim Hartreim Projekt sein 31-jähriges Jubiläum feiert, erscheint zum Release von „Letzte Worte“ das streng limitierte Jubiläums-Vinyl-Bundle mit beiden Alben, persönlich signiert von Moses Pelham.

© Moses Pelham – Letzte Worte (Artwork)

TOURDATEN

03.12.2024 Frankfurt (sold out)

04.12.2024 Köln

06.12.2024 in Dresden

07.12.2024 in Hamburg (sold out)

08.12.2024 in Berlin

10.12.2024 in München

11.12.2024 in Stuttgart

12.12.2024 in Frankfurt (sold out)

14.12.2024 in Frankfurt (sold out)

15.12.2014 in Frankfurt (sold out)

17.12.2024 in Frankfurt (sold out)

18.12.2024 in Frankfurt (sold out)

20.12.2024 in Frankfurt (sold out)

21.12.2024 in Frankfurt (sold out)