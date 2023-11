Moses Pelham kündigt letztes Album und letzte Show an

Der Musiker Moses Pelham kündigte kürzlich sein letztes Album und seine letzte Show an. Seine letzte Live-Show wird am 21. Dezember 2024 in Frankfurt stattfinden. Aktuell arbeitet Moses Pelham an seinem letzten Studioalbum, das den Titel “Letzte Worte” trägt. Mit seiner Band wird er am Samstag, den 21. Dezember 2024 ein letztes Mal in der Frankfurter Batschkapp spielen. Einen Abend davor, also am 20. Dezember 2024, ist er dort ebenfalls live auf der Bühne.

Er sagt dazu:

„Es ist mir ein persönliches wie künstlerisches Anliegen, mein Werk vernünftig zu Ende zu bringen und nach meinen Vorstellungen zu vollenden. Ich möchte, dass wir diese letzten Male, die wir so zusammenkommen, bewusst zelebrieren.“

Er begann als Zwölfjähriger zu rappen und wird zum Zeitpunkt seines Karriereendes 53 Jahre alt sein.

Tickets für die letzten beiden Konzerte sind ab Montag, 20. November ausschließlich über www.mosespelham.de erhältlich.

