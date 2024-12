Am 8. Januar 2025 findet ein Neujahrsgedenkkonzert von The Dark Tenor in der Johanniskirche in Magdeburg statt. Es ist ein Abend der Besinnung und Hoffnung in Magdeburg.

Das Neujahrsgedenkkonzert mit Billy Andrews, bekannt als „The Dark Tenor“. Dieses Konzert dient als Nachholtermin für das am 20. Dezember 2024 abgebrochene Weihnachtskonzert und bietet den Besuchern die Möglichkeit, gemeinsam Trost und Hoffnung zu finden.

Grund für dieses Nachholkonzert ist der tragische Anschlag am 20. Dezember 2024 auf den Weihnachtsmarkt, der Verletzte und Todesopfer forderte. In unmittelbarer Nähe der Johanniskirche fand zu diesem Zeitpunkt ein Weihnachtskonzert von Billy Andrews statt. Aufgrund der Ereignisse wurde das Konzert aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Künstler, Publikum und Team verharrten bis in die Nacht in der Kirche, während die Behörden die Lage sicherten.

Das Neujahrsgedenkkonzert steht im Zeichen der Verarbeitung dieser tragischen Ereignisse.

Es soll ein Ort des gemeinsamen Gedenkens und der Hoffnung sein, ein starkes Zeichen gegen Hass und Gewalt setzen und zeigen, dass Gemeinschaft und Menschlichkeit über allem stehen.

„Das Neujahrsgedenkkonzert ist eine Botschaft der Stärke, der Gemeinschaft und der Hoffnung. Es zeigt, dass wir uns nicht von Hass und Gewalt einschüchtern lassen, sondern zusammenstehen – für Menschlichkeit und Frieden“, sagt Billy Andrews.

Alle Ticketkäufer des Konzerts vom 20. Dezember 2024 erhalten freien Zugang zum Neujahrsgedenkkonzert. Die Besucher werden gebeten, ihre Originaltickets mitzubringen. Bei Fragen zu Tickets wenden sie sich bitte an ihre VVK Stelle.

Veranstaltungsdetails:

• Datum: 8. Januar 2025

• Einlass: 19 Uhr

• Konzertbeginn: 20:00 Uhr

• Ort: Johanniskirche, Magdeburg