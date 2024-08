Never Back Down: das neue s/t Album ist erschienen, neues Video

Die deutsche Metalcore-Band Never Back Down hat kürzlich ihr neues s/t Album über Circular Wave / Tonpool veröffentlicht. Zu diesem Anlass gab es auch ein neues Video. Bei dem Song “Singularity” ist Jan von Chaosbay mit dabei.

© Never Back Down – s/t Albumcover

Das Album Nummer 3 mit dem Namen “Downfall”, erschienen im Jahre 2022, war auch das, welches zum aktuellen Lineup führte. Dieses ist auf dem aktuellen selbstbetitelten Werk ebenfalls zu hören, das elf Songs und auch vier Feature-Gäste beinhaltet: Hollow Front, Half Me, Cabal und ihre Labelmates Chaosbay.

Linkliste für das neue Album “Never Back Down”:

https://fanlink.tv/NeverBackDown-Album

Never Back Down Line-Up:

Daniel Bisic (Gesang, Gitarre)

Daryl Gora (Gesang)

Philipp Kuppinger (Bass)

Marvin Schattevoi (Gitarre)

Andreas Brocks (Drums)

Live-Dates 2024:

10.8. Krefeld – Schlachthof

6.9. Hannover – Subkultur

14.9. Hamburg – Headcrash

20.9. München – Backstage

21.9. Frankfurt – Nachtleben

27.9. Berlin – Badehaus

Weitere aktuelle Videos sind:

One By One feat. HALF ME

„Paradox“ feat. Cabal

“OUTCAST”