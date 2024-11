Nine Treasures: Chinesisch-mongolische Metal-Band unterschreibt bei Metal Blade Records

Die chinesisch-mongolische Metal-Band Nine Treasures unterschreibt bei Metal Blade Records. Außerdem veröffentlicht sie die kompletten Alben „Awakening From Dukkha“ und „Wisdom Eyes“ neu. Nine Treasures wurde 2010 von Sänger/Gitarrist Askhan Avagchuud in der autonomen Region Innere Mongolei in China gegründet und ist eine einzigartige Kombination aus Heavy Metal und traditioneller mongolischer Instrumentierung, wobei sowohl konventioneller Gesang als auch mongolischer Kehlkopfgesang zum Einsatz kommt. Gitarre, Bass und Schlagzeug treffen auf Saiteninstrumente wie die Balalaika und die Morin Khuur (Pferdekopfgeige).

Askhan Avagchuud (Gitarre, Gesang, Balalaika, Tovshuur) kommentiert: „Wir freuen uns, bei Metal Blade zu sein. Wir wurden schon immer von harten amerikanischen und europäischen Bands inspiriert. Amerika und Europa sind für uns sehr wichtig, um auf Tour zu gehen und eine Beziehung zu Metal-Fans aus diesen Ländern aufzubauen, die wir bewundern.“

NINE TREASURES hat ein episches neues Album fast fertiggestellt, an dessen Produktion mehr als fünf Jahre gearbeitet wurde, und das nächstes Jahr bei Metal Blade erscheinen wird. In der Zwischenzeit wird die Band das zwölf Songs umfassende Kompilationsalbum Awakening From Dukkha sowie ein Remaster von Wisdom Eyes aus dem Jahr 2017 erneut veröffentlichen.

Awakening From Dukkha enthält neu aufgenommene Songs von den drei Studio-LPs von NINE TREASURES, Arvan Ald Guulin Honshoor aus dem Jahr 2012, Nine Treasures aus dem Jahr 2013 und Wisdom Eyes aus dem Jahr 2017. Die Entwicklung der Band war tiefgreifend. „Wir haben viel experimentiert und hatten während unserer gesamten Reise das Gefühl, mit jedem Album besser zu werden“, sagt Askhan. „Aber die Grundstimmung war für uns immer dieselbe, nämlich die pentatonische östliche Musik gemischt mit Heavy Metal. Wir spielen nicht oft Halbtonnoten, deshalb ist die Energie auf allen unseren Alben ähnlich.“

Dennoch wird die brandneue Musik auf der noch unbetitelten LP 2025 ein riesiger Schritt für die Band sein, wie der Frontmann erklärt: „Dieses neue Album unterscheidet sich von all unseren bisherigen Veröffentlichungen. Wir haben gezielte Produktionsdetails hinzugefügt und die Art und Weise weiterentwickelt, wie wir Musik schreiben. Wir konzentrieren uns auf große Riffs und inspirierende Momente, die unser Publikum auf eine Reise mitnehmen; das ist Teil der Tradition, in der wir aufgewachsen sind.“

Der Bandname hat seinen Ursprung in der mongolischen Folklore. Askhan, ein praktizierender Buddhist, möchte mit seiner Musik Trost spenden und das Leiden anderer lindern. „Ich möchte die Lehren, die ich gelernt habe, mit Menschen wie mir teilen, die Ängste oder Lebensprobleme erlebt haben und in der Musik Zuflucht und Heilung suchen“, sagt Askhan. „Wir möchten, dass NINE TREASURES positive und inspirierende Energie in die Welt bringt – das Beste, was wir damit tun können, ist, Menschen zu inspirieren.“

Die Neuauflagen von Awakening From Dukkha und Wisdom Eyes werden am 10. Januar 2025 digital veröffentlicht.

© Nine Treasures – Awakening From Dukkha (Re-Recorded)

Awakening From Dukkha (Re-Recorded) Track Listing:

Black Heart Arvan Ald Guulin Honshoor Fable Of Mangas Nomin Dalai Tes River’s Hymn Ten Years The Dream About Ancient City Praise For Fine Horse The End Of The World Wisdom Eyes The Stubborn Three Years Old Warrior

© Nine Treasures – Wisdom Eyes (Remastered)

Wisdom Eyes (Remastered) Track Listing:

Ten Years The End Of The World My Hulunbuir Wisdom Eyes Hushuu Child Us Robe Of Prince Don’t Want To Dance The Stubborn

NINE TREASURES:

Askhan Avagchuud – guitars, vocals, balalaika, tovshuur

Orgil – bass, backing vocals

Saina – balalaika, backing vocals, guitars

Namra – drums

Nars – morin khuur, backing vocals

NINE TREASURES Discography:

十丈铜嘴 Arvan Ald Guulin Honshoor (2012)

Nine Treasures (2013)

Wisdom Eyes (2017)

Awakening From Dukkha (2021)

https://www.ninetreasures.net