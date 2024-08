Oasis sind zurück und kündigen die ersten Live-Shows in UK und Irland an

Am Wochenende gab es noch etliche Gerüchte, die unbestätigt waren. Heute verkündete die Britpop-Band Oasis ihre Reunion und kündigen damit zeitgleich eine Reihe von Konzerten in Großbritannien und Irland an. Diese bilden den heimischen Teil der OASIS LIVE 25 Welttournee ab.

Oasis werden im Sommer 2025 in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin auftreten.

Dies werden die einzigen Konzerte in Europa im nächsten Jahr sein und somit einer der größten Live-Momente des Jahrzehnts.

Seit der Trennung der Band im Jahr 2009 sind die Brüder mit ihren eigenen Projekten aufgeblüht und haben zusammen zehn britische Nummer-1-Alben sowie unzählige Festival-Headline-Sets und Stadion- und Arenashows gespielt.

Oasis kommentieren:

“The guns have fallen silent.

The stars have aligned.

The great wait is over.

Come see.

It will not be televised.”

Es ist geplant, dass OASIS LIVE ’25 im Laufe des nächsten Jahres auch auf anderen Kontinenten außerhalb Europas stattfinden wird.

Tickets für die Termine in Großbritannien werden am Samstag, 31. August, ab 9 Uhr unter www.ticketmaster.co.uk, www.gigsandtours.com und www.seetickets.com verkauft. Tickets für Dublin sind am selben Tag ab 8 Uhr unter www.ticketmaster.ie erhältlich.

OASIS LIVE:

JULY 2025

4th – Cardiff, Principality Stadium

5th – Cardiff, Principality Stadium

11th – Manchester, Heaton Park

12th – Manchester, Heaton Park

19th – Manchester, Heaton Park

20th – Manchester, Heaton Park

25th – London, Wembley Stadium

26th – London, Wembley Stadium

AUGUST 2025

2nd – London, Wembley Stadium

3rd – London, Wembley Stadium

8th – Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9th – Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16th – Dublin, Croke Park

17th – Dublin, Croke Park