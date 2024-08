Papa Roach und Carrie Underwood singen zusammen “Leave A Light On”

Die Rocker von Papa Roach haben sich mit der achtfachten Grammy Award-Gewinnerin Carrie Underwood zusammengetan und performen zusammen den Track “Leave A Light On (Talk Away The Dark)”. Die Einnahmen zur Single geht an die American Foundation For Suicide Prevention. Die Veröffentlichung wird auch die Bekanntheit der 988 Suicide & Crisis Lifeline in den United States und Kanada erhöhen.

© Papa Roach + Carrie Underwood – Leave A Light On (Talk Away The Dark) (Artwork)

„Wir waren gerührt, dass Carrie unserer Mission gegenüber aufgeschlossen war, und als wir bei der Aufnahmesession die Kraft von Carries Stimme hörten, waren wir überwältigt“, sagte Frontmann Jacoby Shaddix. „Nicht nur ist ihr stimmliches Können unübertroffen, sondern die Wirkung ihrer Stimme verleiht unserer Sache eine neue Bedeutung und wird Menschen auf der ganzen Welt helfen. Es ist eine Ehre, dass ein „Rockstar“ diesem Track gemeinsam mit uns Leben einhaucht.“

„Ich bin ein riesiger Fan von Jacoby und Papa Roach und fühlte mich geehrt, als ich eingeladen wurde, ‚Leave A Light On‘ mit ihnen aufzunehmen“, sagt Underwood. „Es ist ein wunderschönes Lied und die Botschaft dahinter sowie die Mission der Band, ein Licht auf Suizidprävention und Bewusstsein für psychische Gesundheit zu werfen, waren noch nie so wichtig.“

„Papa Roachs „Leave a Light On/Talk Away the Dark“ hat einen kulturellen Moment aufgegriffen, in dem die Menschen gespannt und bereit für die Botschaft des Songs sind: dass wir alle schwierige Zeiten durchmachen und dass wir alle füreinander da sein können. Wir möchten Carrie Underwood dafür danken, dass sie mit Papa Roach zusammengearbeitet hat, um diese neue, inspirierende Duettversion aufzunehmen, die noch mehr Fans erreichen und sie mit der Talk Away the Dark-Kampagne der AFSP verbinden wird“, sagte Bob Gebbia, CEO der American Foundation for Suicide Prevention. „Wir sind Papa Roach und Carrie Underwood auch unglaublich dankbar für ihr Engagement, Menschen mit psychischen Problemen Informationen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die helfen können. Diese großartigen Künstler klären die Öffentlichkeit über die Bedeutung der Pflege unserer psychischen Gesundheit auf und unterstützen großzügig die Mission der AFSP, Leben zu retten und Menschen, die von Selbstmord betroffen sind, Hoffnung zu geben.“