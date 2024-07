Pixies kündigen ihr zehntes Studioalbum “The Night The Zombies Came” an

35 Jahre nach ihrem Platin-Album “Doolittle” kündigen die Pixies ihr zehntes Studioalbum “The Night The Zombies Came” an. Vor rund zwanzig Jahren fand außerdem ihre gefeierte Reunion beim Coachella Festival statt. Nun kündigt die Band für den 25. Oktober 2024 ihr neues Studioalbum “The Night The Zombies Came” an – Zählt man die 1987er Mini-LP “Come On Pilgrim” mit, ist es ihr zehntes Album. Zum ersten Mal jedoch spielt Emma Richardson den Bass für die Band.

Bei den 13 neuen Songs handelt es sich um die bisher cineastische Platte ihrer Karriere. Zur Ankündigung erscheint die neue, schwelgerische Single “Chicken”. Songwriter, Sänger und Gitarrist Black Francis zum Album: “Es gibt in den Songs Fragmente, die mit Fragmenten in anderen Songs in Beziehung stehen – So haben wir am Ende mit der neuen LP eine Art Film gemacht.”

PIXIES – “Chicken” (Single, VÖ 24.07.24) Visualizer:

Die neue Single “Chicken” zeigt die kaleidoskopische Perspektive der Songs: Sänger Black Francis versetzt sich in die Lage eines geköpften Huhns, dass sich wie ein Schauspieler in einem Zombiefilm fühlt. Die zuletzt erschienene Single “You’re So Impatient” findet sich natürlich auch auf dem neuen Album wieder.

Für die Aufnahmen zum neuen Album arbeitete die Band wieder mit dem Produzenten Tom Dalgety zusammen, den Schlagzeuger David Lovering als “den fünften Pixie” bezeichnet. Dieser hat 2016 “Head Carrier”, 2019 “Beneath the Eyrie” und 2022 das letzte Album “Doggerel” produziert.

Mit den Aufnahmen zu “The Night the Zombies Came” konnten die Pixies außerdem die neue Bassistin Emma Richardson (Band Of Skulls) als erstes britisches Bandmitglied in der Band begrüßen. Auch die Rolle des Gitarristen Joey Santiago wurde erweitert: Nachdem er auf “Doggerel” seine ersten Pixies-Text beigesteuert hatte, schrieb Santiago für die neue Platte die Lyrics zu “Hypnotised”, indem er eine Art komplexes lyrisches Rätsel, eine so genannte Sestina, vervollständigte.

Am 08. August spielt die Band im Rahmen ihrer großen Europa-Tour ein exklusives Deutschland-Konzert bei “Musik im Park” in Schwetzingen bei Heidelberg.

© PIXIES – The Night The Zombies Came

PIXIES – “The Night The Zombies Came” – Tracklist

Primrose You’re So Impatient Jane (The Night the Zombies Came) Chicken Hypnotised Johnny Good Man Motoroller I Hear You Mary Oyster Beds Mercy Me Ernest Evans Kings of the Prairie The Vegas Suite