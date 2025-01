Poison The Well: erste neue Single „Trembling Level“ seit 15 Jahren erscheint online

Die einflussreiche Metalcore-Band Poison The Well überraschte im vergangenen Sommer ihre Fans mit der Ankündigung, am ersten neuen Album seit 2009 zu arbeiten. Nun, mehrere Monate später, veröffentlicht die Gruppe den Track „Trembling Level“, welcher von Will Putney (Better Lovers, Fit For An Autopsy) produziert wurde und über SharpTone Records erscheint. Das Label ist die neue Heimat der Band.

© Poison The Well – Trembling Level (Single Artwork)

Der Track ist in ausgewählten Gebieten zum Streamen verfügbar. Die Premiere in Nordamerika usw. ist für heute Abend (28./29. Januar) um 21:00 Uhr PST (00:00 Uhr EST) geplant.

Außerdem werden Poison The Well bald auf in Nordamerika auf Tour gehen, um den 25. Jahrestag ihres bahnbrechenden Albums „The Opposite Of December… A Season Of Separation“ aus dem Jahr 1999 zu feiern. Auf diesen Daten werden sie von Glassjaw, Better Lovers & Teenage Wrist begleitet.

Poison The Well sind aber auch im Spätsommer / Herbst 2025 in Europa und UK unterwegs. Wer Support sein wird, steht noch nicht fest.

09/11 Glasgow, UK – Garage

09/12 Birmingham, UK – XOYO

09/13 Manchester, UK – O2 Ritz

09/15 Leeds, UK – Stylus

09/16 Bristol, UK – SWX

09/17 London, UK – Electric Ballroom

09/19 Cologne, GER – Live Music Hall

09/20 Berlin, GER – Lido

09/21 Hamburg, GER – Gruenspan

09/23 Amsterdam, NET – Melkweg

09/24 Paris, FRA – Backstage By The Mill