Power Trip teilen Gig-Zeiten für Metallica, Tool, AC/DC, Judas Priest, Guns N’ Roses und Iron Maiden mit

Das dreitägige Festival namens Power Trip hat die Auftrittszeiten von ihren sechs Bands an den drei Tagen bekanntgegeben. Das Lineup besteht aus Metallica, Tool, AC/DC, Judas Priest, Guns N’ Roses und Iron Maiden. Das Event findet am 6. Oktober, 7. Oktober und 8. Oktober 2023 statt und alles mit legendären Bands auf einem Haufen. Stattfinden wird alles im Empire Polo Club in Indio, CA, wo auch das Coachella Valley Music and Arts Festival vonstatten geht.

Eintrittsgelder gehen los ab 599 US-Dollar bis hinauf zu 1749 US-Dollar.

Die Abendzeiten sind:

Friday

6:45 Iron Maiden

9:25 Guns N’ Roses

Saturday

6:45 Judas Priest

9:25 AC/DC

Sunday

6:55 Tool

9:35 Metallica

