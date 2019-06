Professor van Dusen Fall 18 Professor van Dusen und der lachende Mörder Hörspielkritik

Durch eine Verkettung unglücklicher Zufälle erscheint Hutchinson Hatch leider einige Minuten zu spät zu einer sehr wichtigen Urteilsverkündung. Marvin Costello wird beschuldigt seine Frau umgebracht zu haben, doch die Beweise reichen leider nicht aus. Daher wird er freigesprochen und kann nie wieder für das gleiche Vergehen belangt werden. Hatch hat aber noch wichtige Beweise, die Costellos Schuld beweisen könnten, nun aber völlig nutzlos sind.

Da Hatch dies aber nicht akzeptieren kann, versucht er zuerst seinen Freund Professor Dr. Dr. Augustus van Dusen davon zu überzeugen ihm zu helfen. Als sich dieser aber lieber mit seinen Uhren und dem dazugehörigen Experiment beschäftigt nimmt Hatch die Angelegenheit in seine eigenen Hände. Da er dies allein aber nicht schaffen kann, überredet er noch seine Freundin Penny De Witt ihm zu helfen.

Penny schleust sich bei Costello als Haushaltshilfe ein und beobachtet aus erster Hand, was sich im Hause Costello so abspielt. So hat Costello mit Estelle Leclair eine neue Freundin, die seiner verstorbenen Frau mehr als ähnlich sieht. Diese kommt aus einer reichen Familie und scheint Costellos nächstes Opfer zu sein, da sich schon am ersten Abend die Brüstung seines Balkons löst und Estelle beinahe in den Tod stürzt.

Damit aber noch lange nicht genug. Irgendetwas anderes ist immer noch mehr als seltsam im Hause Costello. Hatch und Penny folgen den Spuren, die Hatch ausgegraben hat, und finden sich kurz darauf in einem kleinen Drugstore wieder, in dem man scheinbar alles kaufen kann…auch Postkarten aus einer anderen Stadt – inklusive Briefmarke und Poststempel.

Als sie dies alles dem Professor berichten, ist dieser von der Theorie der beiden Hobbyermittler nicht wirklich überzeugt. Er selbst hat eine eigene Theorie und schon bald ist es an der Zeit Herrn Costello das Handwerk zu legen.

Die achtzehnte Episode der Professor van Dusen Reihe aus dem Hause All Score Media ist wieder gute Kriminalunterhaltung mit einem unglaublichen Twist. Hatch und Penny haben die ganze Episode immer unglaubliche gute Ideen, wie Costello seine Frau ermordet haben könnte, doch die Wahrheit liegt natürlich wieder ganz wo anders und nur van Dusen kennt die Wahrheit.

Wie auch schon bei vielen anderen neuen van Dusen Fällen ist in dieser Geschichte auch wieder Marc Freund für die Handlung zuständig. Ihm gelingt es auch in dieser Folge unglaublich gute falsche Fährten legen und die Geschichte dadurch spannender zu machen. Diesmal weicht er aber ein wenig von der regulären Handlungsstruktur der Geschichte ab, da man schon zu Beginn der Geschichte den Täter kennt.

Gerd Naumann als Produzent und Regisseur dieser Serie ist es gelungen das Buch von Freund perfekt umzusetzen. Das konnte er aber nicht ganz alleine, so dass er wieder auf die Mithilfe von Bernd Vollbrecht als Professor van Dusen sowie Nicolai Tegeler als seinen Freund und Chronisten Hutchinson Hatch setzen konnte. In dieser Episode kommen noch die Stimmen von Vera Bunk, Stefan Gossler, Rubina Nath, Peter Flechtner, Harry Kühn, Reinhard Kuhnert, Lutz Harder und Erik Schäffler. Wie man es schon von den van Dusen Hörspielen gewohnt ist, kommt zu den gut ausgewählten Sprechern noch die passende Musik, die die Geschichte gut unterstützt.

Persönlich gefallen mir die van Dusen Hörspiele wirklich gut. Die Handlung ist immer gut ausgeklügelt und es macht immer Spaß eine neue Geschichte zu hören. Der Clou am Ende hat meistens einen „Aha-Effekt“ da wir Zuhörer leider nicht über das Gehirn von der Denkmaschine verfügen.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten