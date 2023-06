Pup mit neuer 3-Track-Single “How To Live With Yourself” ab sofort

Die Band Pup aus Toronto, Kanada, präsentiert uns ihre neue 3-Track-Single “How To Live With Yourself” ab sofort. Die Gruppe bestehet aus Stefan Babcock, Nestor Chumak, Zack Mykula und Steve Sladkowski und haben im letzten Jahr ihr viertes Album THE UNRAVELING OF PUPTHEBAND veröffentlicht und eine Tournee mit über 100 Terminen in 14 Ländern absolviert. Eine Reihe von Shows in Europa und Großbritannien haben gerade begonnen. Um das entsprechend zu feiern, veröffentlichen sie heute drei neue Songs. “How To Live With Yourself“, “Smoke Screen“ und “Kill Something” sind bisher unveröffentlichte B-Seiten von THE UNRAVELING und sind ab sofort erhältlich.

© Pup – How to live with yourself (Single Artwork)

“How To Live With Yourself“ und “Smoke Screen“ werden von animierten Visualizern begleitet. Diese sind unten zu sehen. Klick, Single-Stream

PUP LIVE 2023 (Tickets)

Sommer Tour Dates in DE und Umgebung:

7 Juni – Novarock, Nickelsdorf, AUT

23 Juni – Jena On Air Festival, Ysselsteyn, NLD

24 Juni – Mainstream Festival, Münster, DE

28 Juni – Zeche Carl, Essen, DE

29 Juni – Musikzentrum, Hannover, DE