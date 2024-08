Rabies feiern neue Single “Punkretti”

Die tschechischen Punkrock Rabies feiern die Veröffentlichung ihrer neuen Single “Punkretti”. “In unserem neuesten Stück wird die Küche zu einem Schlachtfeld, auf dem jedes Gericht die süßen, sauren und manchmal auch bitteren Aromen der Begegnungen des Lebens widerspiegelt. Beim Navigieren durch das Menü wird man daran erinnert, sich vor denjenigen in Acht zu nehmen, die einem den Tag ruinieren könnten – so wie ein schlechtes Essen die Nacht ruinieren kann.”, so die Band. Weiter: “Für 2024 planen wir ein neues Album, mit dem wir wieder auf Tour gehen werden.”

