Refused: legendäre Hardcore-Punkband kündigt Abschied an

Die legendäre Hardcore-Punkband kündigt ihren Abschied an. Refused sagen Tschüss. Aber am 8. November 2024 gibt es eine 25th Anniversary Vinyl-Re-Issue von “The Shape Of Punk To Come”. Im Jahr 2012 erst wiedervereinigt, geben sie heute offiziell das Ende ihrer einflussreichen Karriere bekannt und teilen Pläne für eine Abschiedstournee mit, die die letzten Auftritte der Band in den Vereinigten Staaten sein werden.

Refused-Schlagzeuger David Sandström sinniert:

„Wir wollten das eigentlich schon im Mai machen. Unsere bescheidene Abschiedstournee starten, mit der Rosendal Garden Party in Stockholm beginnen und dann ein paar Shows hier und da spielen, bevor wir Ende des Jahres aufhören. Die Proben waren großartig, die Stimmung war toll und zwei Tage vor der Show spielten wir eine geheime Show im Kulturhuset Femman in Uppsala. Es wurden keine Fotos gemacht und es wurde nicht gefilmt, aber es war eine großartige Show vor vielleicht 60 lokalen Szenegängern. Wir hingen danach noch etwas ab, ich trank ein paar Bier und Dennis und ich, immer noch Veganer und im Grunde Straight Edge, tauschten dumme Geschichten über Bands aus, die wir lieben. Es war ein schöner Abend. Am nächsten Morgen erhielt ich einen Anruf von Dennis’ Frau, und ein paar turbulente Stunden später wurde bestätigt, dass er im Hotel einen Herzinfarkt erlitten hatte

Wir spielten unser erstes Konzert im Februar 1992. In derselben Woche hielten George H.W. Bush und Boris Jelzin eine Pressekonferenz in Camp David ab, um das Ende des Kalten Krieges zu verkünden. So lange ist das her. Es ist so lange her, dass ich mich nicht mehr genau daran erinnern kann, wer wir an jenem winterlichen Samstag waren, als wir uns in ein Auto setzten und nach Luleå fuhren, um vier Gorilla Biscuits-Songs, einen Shelter-Song, einen AC\DC-Song und ich glaube, drei Eigenkompositionen vor einer Menge von 50-60 blinden, betrunkenen Nordländern zu spielen. Ich war gerade 17 geworden, war noch nie außerhalb Schwedens gereist, und als sich die Band 1998 auflöste, hatten wir über 500 Shows in ganz Europa und den USA gespielt. Zu sagen, dass die Band unser Leben verändert hat, wäre eine grobe Untertreibung, und zu sagen, dass wir uns in diesen sieben Jahren kennengelernt haben, ist es auch. Eine Band, die auf Tournee geht, wird wie eine Familie, vor allem, wenn man in einem Van unterwegs ist, mit Landkarten, auf der Suche nach einem besetzten Haus in Halberstadt, wo man eigentlich schon vor einer Stunde hätte spielen sollen. Und Familienbeziehungen können schwierig sein. So war es auch bei uns.

Und das war’s im Grunde. Wir haben es zwischen 2012 und 2024 mehrmals probiert. Wir alle haben unterschiedliche Auffassungen darüber, wie es gelaufen ist und was das Vermächtnis der reformierten Band sein wird, aber ich persönlich hatte das Gefühl, dass wir uns nicht ganz darauf einigen konnten, was wir musikalisch machen sollten, und wir kämpften immer noch damit, als die Pandemie zuschlug. Kristofer hatte das Gefühl, dass er getan hatte, was er tun wollte, und verließ die Band im August 2020, und obwohl der Todesstoß erst mit Verzögerung eintrat, war es ein Todesstoß.

Anfang dieses Jahres begannen wir also, Pläne für ein letztes großes Hurra zu schmieden, um das Ende der Band zu einer lustigen, großzügigen, ausschweifenden Angelegenheit zu machen. Und genau so fühlte es sich nach der ersten Show an, so gut haben wir noch nie geklungen, und wir hatten wirklich Spaß, haben alte Songs gespielt, die wir seit den Neunzigern nicht mehr gespielt haben, und sogar ein Misfits-Cover. Und dann passierte das Unglück. Ich habe Dennis am Tag nach seiner Einlieferung im Krankenhaus besucht, und wie es sich gehört, war er nicht glücklich über den Krankenhauskittel, den er tragen musste. An all diese Maschinen angeschlossen, unrasiert und mit zerzausten Haaren, ich schwöre, das erste, was er sagte, war: (auf den Kittel deutend) „Ich meine, das ist nicht toll“. Ich schätze, im Krankenhaus darf man keine Anzüge oder T-Shirts von Negative Approach tragen.

Nun zu den guten Nachrichten: Dennis geht es gut. Er ist einer der gesündesten Menschen, die ich kenne, er kann nicht stillsitzen, treibt viel Sport, und so ist es nur logisch, dass er sich schnell erholen wird. Er wird hervorragend betreut, und sein Arzt hat alle Tests durchgeführt, die auf eine vollständige Genesung hindeuten. Natürlich brennt er darauf, wieder auf Tour zu gehen und Konzerte zu spielen, und er schlug sogar vor, dass wir vorläufige Termine für den Spätherbst und den Winter festlegen sollten, aber wir haben beschlossen, diese Konzerte zu verschieben und stattdessen im Frühjahr zu beginnen. Ja, das ist der Stand der Dinge. Wir kommen im März/April 2025 in die USA und wir überlegen, was wir mit dem Rest des Jahres noch machen können. Lasst uns wissen, ob es Songs gibt, die wir spielen sollen, und wir werden sie ausprobieren. Wir hoffen, euch dort zu sehen.“

Das “The Shape Of Punk To Come” wird zum 25-jährigen Jubiläum eine Vinyl-Re-Issue bekommen. Es erscheint auf exklusivem farbigen Vinyl, unveröffentlichte Demos und seltene alternative Versionen von Songs werden enthalten sein. Das Jubiläumspaket enthält außerdem ein 12-Song-Tribute-Album mit dem Titel ‘The Shape Of Punk To Come Obliterated’ mit Covers und Remixen von Bands wie Quicksand, Zulu, Gel, IDLES, Touche Amore und anderen. Die Liner Notes von Dennis Lyxzén und David Sandstrom sowie schriftliche Beiträge von Bands, die auf dem Tribute-Album vertreten sind, bieten neuen Kontext und Einblicke in das Vermächtnis des Albums.

Die Band fügt hinzu: „Was auch immer die Platte für alle anderen bedeutet, sie repräsentiert eine bemerkenswerte Zeit in unserem Leben, als wir jung und unbekümmert waren, Risiken eingingen und unser Können unter Beweis stellen wollten, und mehr als alles andere wollten wir das feiern: den Wahnsinn, die wilden Kombinationen, die reine Kreativität von allem. Also haben wir eine Reihe von Künstlern, die wir lieben und respektieren, gebeten, sich Freiheiten bei den Songs zu nehmen und das Material entweder neu zu arrangieren oder komplett zu dekonstruieren, den Motor im Wesentlichen auseinander zu nehmen und dabei nicht zimperlich zu sein. Für uns ist das der einzige Tribut an unsere Platte, der zählt: unsere Helden, junge Wilde, aber auch alte Freunde und Kollegen, die unserer Musik ein Kompliment machen, indem sie neue Möglichkeiten und eine neue Bedeutung in ihr entdecken. Diese Bands sind allesamt Kaviar für die Allgemeinheit und wir fühlen uns geehrt, dass sie sich die Zeit genommen haben, ein Teil davon zu sein. Thank you all.“

© Refused – The Shape Of Punk To Come – Tribute Compilation Artwork

The Shape Of Punk To Come Obliterated Tracklisting

Gel – Worms Of The Senses / Faculties Of The Skull Quicksand – The Liberation Frequency Brutus – The Deadly Rhythm Snapcase – Summer Holidays Vs. Punkroutine Idles – New Noise (remix) Ho99o9 – New Noise Fucked Up – Refused Party Program Zulu – Protest Song ’68 Cold Cave – Refused Are Fucking Dead IGORR – The Shape Of Punk To Come Cult Of Luna – Tannhäuser / Derive Touché Amoré – The Apollo Programme Was A Hoax

Artists On The Shape Of Punk To Come Obliterated

Walter Schreifels of Quicksand: “I’m honored that Quicksand was asked to be on this compilation. Liberation Frequency and The Shape Of Punk To Come are monuments to heavy music with a message and aesthetic that transcend the genre.”

Anaiah Lei of Zulu: “I’ve always been a Refused fan and even had the chance to tour with them back in 2012 with my old band. This record was definitely top 10 in my list of favorite hardcore albums and it was an honor to get to play a song off it. Especially this one because I’m like, y’all made this in the mid 90s? Way ahead of its time!”

Snapcase: “We were super excited when Refused asked us to take part in this project and it was a quick decision to choose Summerholidays vs Punkroutine. It’s collectively one of our favorite songs on the record and presented us with a unique challenge to get outside our comfort zone while mixing in elements of our own musical identity. Thanks for including us!”

Sami of Gel: “Refused was one of the first shows I went to and the first time I was up front. It was a charismatic performance and rowdy crowd and it definitely contributed to my love of heavier music and the live shows that demonstrate the energy of the music authentically.”