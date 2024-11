Refused stellen Musikvideo zu „The Deadly Rhythm“ vor

Die schwedische Hardcore-Punk-Band Refused hat das offizielle Musikvideo zum Song „The Deadly Rhythm“ aus dem legendären Album der Band aus dem Jahr 1998, „The Shape of Punk To Come“, veröffentlicht.

Die Band feiert nächstes Jahr das 25-jährige Jubiläum des Albums mit einer Veröffentlichung von 5xLPs, darunter seltene Demos, Instrumentalstücke, Proben und das Coveralbum „The Shape Of Punk To Come Obliterated“ über Epitaph Records am 28. März.

© Refused – The Shape Of Punk To Come – Tribute Compilation Artwork

Die Veröffentlichung zum 25-jährigen Jubiläum von „The Shape of Punk To Come“ kann hier vorbestellt werden.

„The Shape Of Punk To Come Obliterated“ wurde kürzlich veröffentlicht und enthält Cover von Gel, Cult of Luna, Snapcase, Quicksand und vielen mehr.