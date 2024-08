Rhapsody Of Fire – Challenge The Wind CD Kritik

Seit der The-Dark-Secret-EP aus dem Jahre 2004 wird die Musik von Rhapsody of Fire als „Film Score Metal“ (ehemals „Symphonic Epic Hollywood Metal“) betitelt. Nun kehrt die Symphonic Power Metal zurück mit “Challenge The Wind”, welches schon am 31. Mai 2024 via AFM Records erschien. Als Produzent fungierte wieder Alex Staropoli (Keyboarder der Gruppe) und aufgenommen wurde in den Greenman Studios. Abgemischt wurde von Seeb Levermann (Orden Ogan). Als Cover Designer war Ville Assinen tätig.

© Rhapsody Of Fire – Challenge The Wind (Artwork)

Vor dem Release Ende Mai wurde nach dem Track ‚Kreel’s Magic Staff‘ (VÖ: Frühjahr 2023) noch vier weitere Singles ausgekoppelt: Am 29. Februar erschien der Titelsong ‚Challenge The Wind‘ inklusive Videoclip, gefolgt von ‚A Brave New Hope‘ am 29. März. Die dritte Single ‚Diamond Claws‘ inklusive Video kam am 3. Mai, am Tag der Albumveröffentlichung erschien der Song ‚Mastered By The Dark‘.

Seit 1993 gelten der italienische Keyboarder als Erfinder der Musikgattung Filmscore-Metal. Die Band kenne ich seit rund 20 Jahren oder länger und höre mir immer mal wieder deren Alben an.

„Im Unterschied zu allen früheren Rhapsody Of Fire-Scheiben hat das aktuelle Album ausschließlich schnelle Songs und keine einzige Ballade“, verrät der Komponist und Tastenvirtuose Alex Staropoli, „so viel Metal wie auf ‚Challenge The Wind‘ gab es bei uns noch nie!“

Staropoli spricht unter anderem von drei – mit mehr als 190bpm – besonders rasanten Nummern: vom Titeltrack ‚Challenge The Wind‘, ‚The Bloody Pariah‘ und ‚Holy Downfall‘. Er sagt: „Alle neuen Songs sind typisch für Rhapsody Of Fire, aber noch kompakter, härter und kraftvoller. Wir haben uns gegenseitig die Bälle zugeworfen: Roby mit einer Vielzahl packender Riffs und Hooks, ich mit den für uns typischen orchestralen Elementen. Am Ende hatten wir zehn Songs, die vom ersten bis zum letzten Ton im Angriffsmodus bleiben.“

Die Texte, die direkt an die beiden Vorgängerscheiben ‚The Eighth Mountain‘ (2019) und ‚Glory For Salvation‘ (2021) anknüpfen, führen die The Nephilim’s Empire Saga fort. Im Mittelpunkt des Konzepts steht eine Parabel auf die Entwicklung des Individuums und das Erkennen des eigenen Ichs. Für Staropoli, De Micheli und ihren drei Mitstreitern, Sänger/Texter Giacomo Voli, Bassist Alessandro Sala und Schlagzeuger Paolo Marchesich, ist die Story eine Metapher. De Micheli: „Es geht darum, dass jeder Mensch zum Helden werden kann. Nicht automatisch oder bereits von Geburt an, sondern durch das, was er aus seinem Leben macht, ob er Anderen hilft und sich zu einem empathischen und fürsorglichen Geschöpf entwickelt. Jeder Mensch kann am Ende seines Lebens zum Helden geworden sein.”

Mit dem Track “Vanquished By Shadows” gibt es das Herzstück des neuen Longplayers. Es ist unterteilt in mehrere Teile, beläuft sich aber auf eine Spielzeit von 16 Minuten. Kein Wunder also, dass das gesamte Werk etwas mehr als eine Stunde läuft. Die Fertigkeiten sind wieder erstaunlich und bewundernswert. Nur alleine das kann mich nicht so wirklich abholen. Es ist kein schlechtes Album, aber es haut mich auch nicht um und zieht mich nicht so stark mit, wie es für mich notwendig wäre. Es gibt ältere Werke, die mich mehr überzeugt haben. Für Fans dennoch ein ausdrucksstarkes Album.

Beim Label

Rhapsody Of Fire – Challenge The Wind

Veröffentlichungsdatum: May 31, 2024

Genre: Symphonic Power Metal

Produzent: Alex Staropoli

Studio: Greenman Studios

Cover Designer: Ville Assinen

Giacomo Voli (vocals), Alex Staropoli (keyboards), Roby De Micheli (guitars), Alessandro Sala (bass), Paolo Marchesich (drums)