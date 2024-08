Rising Insane veröffentlichen ihre neue Video-Single “Monster”, das Studioalbum “Wildfires” erscheint am 23. August 2024 über Long Branch Records. Die Metalcore Band aus Bremen befasst sich auf ihrem vierten Studioalbum eingehend mit den Folgen unserer kollektiven Abstinenz von Empathie.

“Gefühlt lassen wir uns alle viel zu schnell auf die Palme bringen, wenn wir Leute sehen, die sich nicht nach unseren Vorstellungen verhalten,” erzählt Sänger Aaron Steineker. “Das kann man mal ganz allgemein betrachten, sei es das klassische Beispiel der Senioren, die sich über die Jugend aufregen, oder die Kuhmilchmafia, die sich über vegane Ersatzprodukte ärgern muss. Menschen werden immer über andere Menschen abhaten und durch Social Media wird das Ganze brutal verstärkt. Also ist es völlig sinnlos, nicht das zu tun und zu sein, worauf man Lust hat. ‘Monster’ ist für mich der Song, der einen genau dieses Gefühl vermittelt und dich dazu bringt, einfach dein Ding zu machen, anstatt immer nach rechts und links zu schauen, um über die Andere zu meckern. “

Zum Album:

Rising Insane Sänger Aaron Steineker über “Wildfires”: “Ich hatte in den letzten 2 Jahren immer mehr das Gefühl, dass hinter jeder Ecke ein riesiger Streitherd lauert. Eigentlich müssen wir nur unser Handy in die Hand nehmen und werden sofort in ein hassgeladenes Meer an Konflikten geschmissen, überall ist so viel Hass. Mann bekommt immer mehr das Gefühl, dass die Welt um uns herum in Flammen steht, wenn man Krieg, Erderwärmung, Inflation und Depression, nach hinzunimmt. Dadurch hat dieses Album den Titel “Wildfires” bekommen. Jeder Song auf dem Album handelt von einem ganz bestimmten Brandherd, Themen und Geschichten, die mich beim Schreiben belastet haben. Unser Ziel ist, durch unsere Musik ein Bewusststein dafür zu schaffen, wie sehr wir uns selbst und gegenseitig belasten, anstatt uns auf Dinge zu besinnen, die uns verbinden und Positivität schaffen.”

© Rising Insane – Wildfires (Artwork)

Tracklist “Wildfires”:

1 Reign

2 Monster

3 Lighthouse

4 Malicious

5 Bet On Me

6 Warning

7 Counting Regrets (Interlude)

8 Carousel

9 Burn

10 The Door

11 Wildfires

Streamt die Single und bestellt das Album “Wildfires” hier:

https://risinginsane.lnk.to/wildfires

“WILDFIRES” TOUR 2024 + Support

23.08. DE, Köln – CBE / MoreCore Album Release Show

06.09. DE, Hamburg – Markthalle / Local CORE Festival

22.11. DE, Osnabrück – Bastard Club

23.11. DE, Unna – Tonfest

29.11. DE, Oberhausen – Druckluft

30.11. DE, Bremen – Tower

01.12. DE, Dresden – Blauer Salon

06.12. DE, Braunschweig – Eule XO

07.12. DE, Frankfurt – Nachtleben

08.12. DE, Kassel – Goldgrube

Das Interview mit der Band könnt ihr hier lesen: