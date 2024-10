Rock am Ring und Rock im Park mit zweiter Bandwelle: The Prodigy, Rise Against, SDP, Falling In Reverse, Spiritbox und mehr

Die beiden Festivals Rock am Ring und Rock im Park verkünden eine zweite Bandwelle. RaR wird kommendes Jahr 40, RiR 30 Jahre. Zu den neuen Bands zählen unter anderem The Prodigy, Rise Against, SDP, Falling In Reverse, Spiritbox und viele mehr.

Darüber hinaus dürfen sich die Fans auf Skillet, Frank Turner & The Sleeping Souls, Poppy, Airbourne, Electric Callboy DJ Set, Brutalismus 3000, Tocotronic, Millencolin, Stray From The Path, Olli Schulz & Band, Drangsal, Die Nerven und weitere Acts freuen.

Passend zu den großen Jubiläen dürfen sich die Fans bei beiden Festivals auf großartige Special Guests freuen. Das Grand Opening am Festivalfreitag auf der Utopia Stage wird bei Rock am Ring von zwei viel gefragten Top Acts bestritten, die die Bühnen der größten Festivals dominieren. Bei Rock im Park eröffnen am Festivalsonntag zwei absolute Publikumslieblinge, die von der Musikszene gefeiert und von ihren Fans verehrt werden, die Utopia Stage. Wer es ist, wird nicht verraten, bis die Shows beginnen.

Weitere Bands und Highlights werden in den kommenden Monaten verkündet. Insgesamt erwarten die Fans rund 100 hochkarätige Acts und vier Bühnen bei Rock am Ring und Rock im Park.

Für den 1. November 2024 ist der nächste Preisstufenwechsel geplant. Bis dahin haben Fans Zeit, sich ihre Weekend-Tickets zum aktuellen Preis von 219 Euro Rock am Ring und 278 Euro Rock im Park zu kaufen.

Termine:

Rock am Ring: 6.–8. Juni 2025, Nürburgring, Eifel

Rock im Park: 6.–8. Juni 2025, Zeppelinfeld, Nürnberg

Eine vollständige Liste der Bestätigungen in alphabetischer Reihenfolge gibt es hier:

A Day to Remember

Adam Angst

Airbourne

Amira Elfeky

Beatsteaks

Biffy Clyro

Boston Manor

Bring Me the Horizon

Brutalismus 3000

Christin Nichols

Creeper

Dead Poet Society

Deafheaven

Defects

Deine Cousine

Die Nerven

Drangsal

Electric Callboy DJ Set

Falling In Reverse

Feine Sahne Fischfilet

Fit For An Autopsy

Frank Turner & The Sleeping Souls

Future Palace

Grade 2

Heaven Shall Burn

Holy Wars

House Of Protection

Idles

Imminence

In Flames

Jinjer

K.I.Z

Kittie

Kris Barras Band

LØLØ

Lorna Shore

Massendefekt

Mia Morgan

Millencolin

Nothing More

Olli Schulz & Band

Polaris

Poppy

Powerwolf

Rise Against

SDP

Seven Hours After Violet

Skillet

Sleep Token

Slipknot

Smash Into Pieces

Soft Play

Spiritbox

Spiritual Cramp

Static Dress

Still Talk

Stray From The Path

Teen Mortgage

Terror

The Ghost Inside

The Prodigy

The Warning

thrown

Tocotronic

Trophy Eyes

Turbostaat

VOWWS

Whitechapel

Zebrahead

ZSK

