Rogers: Gründungsmitglied Artur verlässt die Band

Gründungsmitlied Artur verlässt nach 18 Jahren die Band Rogers. Das teilte man gestern gemeinsam ihren Fans mit.

Das Statement:

Rogers (© Der Pakt 2023)

“Liebe ROGERS Fans, Freunde und Familie,

‚Wir gehen ab jetzt getrennte Wege und ich freu mich sogar drauf, weil man von Zeit zu Zeit Tapetenwechsel braucht‘

Unser lieber Artur wird fortan nicht mehr live mit uns auf der Bühne stehen. Artur war zusammen mit Chri seit der Gründung der ROGERS am Start und hat uns und die Band maßgeblich geprägt, was uns auf ewig verbinden wird. Allerdings ändern sich mit den Jahren auch manchmal die Prioritäten und Artur möchte sich in Zukunft anderen Projekten widmen, die er sich in den letzten Jahren erfolgreich aufgebaut hat.

Artur selbst sagt dazu:

„Nach 18 Jahren auf der Bühne wird es Zeit für einen spannenden nächsten Lebensabschnitt bei mir. Andere Länder zu bereisen, andere Projekte zu begleiten und vor allem anderen Kulturen und Menschen in meinem Leben Platz zu verschaffen… dafür muss man manchmal Entscheidungen treffen, die auch kleine Narben zurücklassen. Aber eben diese Zeiten und Narben sind es, an die man sich gerne erinnert. Die Rogers werden immer ein Teil von mir sein und ich werde die Jungs weiterhin mit bestem Gewissen supporten. Ob neben, hinter oder abseits der Bühne, spielt dabei absolut keine Rolle für mich. Liebe für die Jungs & Liebe für alle diejenigen, die die Rogers begleiten. <3“

Eins ist also sicher: die ROGERS sind für immer! Das bedeutet vor allem, dass wir alle angekündigten Festivalshows und unser Heimspiel natürlich spielen werden! Unsere lieben Freunde Faf und Max werden uns für diese kommenden Shows am Bass unterstützen. Auch wir brauchen nun einen Moment, um uns neu zu sortieren, aber wir können euch an dieser Stelle schon versprechen, dass sowohl dieses als auch nächstes Jahr jede Menge neue Musik erscheinen wird und wir viel LIVE unterwegs sein werden – in welcher Konstellation das passiert, erfahrt ihr natürlich als Erste!

Wir wünschen Artschi alles erdenklich Gute und möchten Danke sagen für eine wundervolle, spannende Zeit, hunderten von Shows und tausenden Kilometern auf der Autobahn.

Immer weiter!

Eure ROGERS ❤️”