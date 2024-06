Rogers servieren uns neue Single “Nur zusammen”, neue Tour

Die Rogers servieren uns die neue Single “Nur zusammen”, die ab sofort hörbar ist, und kündigen im gleichen Atemzug eine Tour im Frühling und Sommer an. In dem neuen Track geht es um “die Kraft der Gemeinschaft und die Bedeutung von Zusammenarbeit und Zusammenhalt gefeiert. Es geht um diesen einen Moment, auf den man jahrelang hingearbeitet hat, sei es als Sportmannschaft, als Band oder als Familie…man träumt gemeinsam, gibt alles, und irgendwann rückt das Ziel in greifbare Nähe.”

© ROGERS – Nur Zusammen (Single Cover)

„Für mich war einer dieser Momente zum Beispiel der Auftritt als Vorband für Die Toten Hosen in der Arena Düsseldorf. Und genau dieses Gefühl wollten wir in einem Song festhalten und ihn dabei so gestalten, dass man ihn auf ganz persönliche Situationen übertragen kann.“ (Chri)

Hier machen die Düsseldorfer in Kürze Station:

ROGERS LIVE 2024

31.05.24 Wesel, Eselrock

07.06.24 Wolfenbüttel, Summertimme Festival

08.06.24 Hamburg, Gott Sei Punk Festival

15.06.24 Monheim, Stadtfest

29.06.24 Münster, Vainstream

30.06.24 Tabor, Mighty Sounds

13.07.24 Nideggen, Tollrock Festival

18.07.24 Cuxhaven, Deichbrand Festival

20.07.24 Marsberg, Brilon Laut Open Air

27.07.24 Megesheim, Der Krater Bebt

16.08.24 Taarstedt, Angeliter Open Air

18.08.24 Großpößna, Highfield Festival

07.09.24 Lauenförde, Heartbeat Festival

28.12.24 Düsseldorf, Stahlwerk