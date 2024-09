Rolo Tomassi releasen “To Resist Forgetting (Live)”, neues Live-Album Ende September

Über MNRK Heavy erscheint Ende September das Live-Album “Live At Electric Ballroom” von der Band Rolo Tomassi. Außerdem gibt es vorab den Track “To Resist Forgetting (Live)” zu hören. Das Release erscheint am 27. September 2024.

Sänger/Keyboarder James Spence sagt dazu: “This song has been a mainstay of the set since the release of Where Myth Becomes Memory and always gets a great response. For us, it’s a concise view into how our band sounds in 2024 and is full of fantastic energy that we love putting back into the performance whenever we have the chance to play live.”

“Live at Electric Ballroom” wird am 27. September 2024 über MNRK Heavy veröffentlicht. Das 15-Track-Projekt wurde bei einer Headliner-Show am 15. Februar 2023 im Londoner Electric Ballroom aufgenommen.

© Rolo Tomassi – Live at Electric Ballroom (Cover)

Tracklist:

Almost Always

Cloaked

To Resist Forgetting

Labyrinthine

Rituals

Prelude III (Phantoms)

Opalescent

Unseen And Unknown

Stage Knives

Aftermath

A Flood Of Light

Mutual Ruin

Contretemps

Prescience

Drip