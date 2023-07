Santiano veröffentlichen Titelsong “Doggerland”

Santiano veröffentlichen ihre neue Single „Doggerland“ zum gleichnamigen Studioalbum. Das Lyricvideo gibt es etwas weiter unten zu sehen. Die Gruppe hat es geschafft sieben Mal in Folge mit ihren Alben auf Platz 1 zu gehen. Einen ersten Vorboten ihres Anfang Oktober erscheinenden Albums hat die Mannschaft bereits im April mit „Es klingt nach Freiheit“ veröffentlicht; mit ihrer neuen Single nimmt die Band nun Kurs auf „Doggerland“.

Das mythenumwehte Doggerland: Eine vor tausenden von Jahren in der Nordsee versunkenen Welt, die als belebte Landbrücke einst Großbritannien mit Dänemark verband und deren Spuren immer noch in den Netzen der Fischer zu finden sind.

10 Jahre SANTIANO – Die große Jubiläums-Tournee 2023

Freitag, 04. August 23 Wacken – Wacken Open Air

Freitag, 11. August 2023 Berlin – Waldbühne

Samstag. 12. August 2023 Hamburg – Großmarkt Open Air

Donnerstag, 17. August 2023 Braunschweig – BraWo Bühne

Freitag, 18. August 2023 St. Goarshausen – Loreley

Samstag, 19. August 2023 Halle Westfalen – OWL Arena

Sonntag, 20.August 2023 Erfurt – Domplatz

Freitag, 25. August 2023 Gelsenkirchen – Amphitheater

Samstag. 26. August 2023 Osterholz-Scharmbeck – Freigelände an der Stadthalle OHZ

Sonntag, 27. August 2023 Hemer – Sauerlandpark Hemer

Freitag, 1. September 2023 Altusried – Freilichtbühne

Samstag, 02. September 2023 Rottenburg – Platz am Bischofspalais

Freitag, 08. September 2023 Timmendorfer Strand Stars am Strand

Freitag, 15. September 2023 Ralswiek Naturbühne

Samstag, 16. September 2023 Ralswiek Naturbühne