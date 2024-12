Schmutzki kündigen Album „Rausch Against The Machine“ und Tour an

Schmutzki kündigen ihr neues Studioalbum „Rausch Against The Machine“ sowie eine Tour an. Der neue Longplayer erscheint am 14. Februar 2025 und wird live zelebriert werden auf der gleichnamigen Tour ab März 2025.

12.12.2024 DE Hannover – Faust

13.12.2024 DE Hamburg – Große Freiheit 36 w./ Royal Republic

© Schmutzki – Rausch Against the Machine (Artwork)

Schmutzki

rausch against the machine – tour 2025

07.03.2025 DE Hamburg – Uebel & Gefährlich

08.03.2025 DE Frankfurt am Main – Batschkapp

14.03.2025 DE Berlin – Festsaal Kreuzberg

15.03.2025 DE Leipzig – Täubchenthal

28.03.2025 DE Köln – Bürgerhaus Stollwerck

29.03.2025 DE Nürnberg – Hirsch

04.04.2025 AT Wien – Arena

05.04.2025 DE München – Backstage

11.04.2025 DE Konstanz – Kulturladen

12.04.2025 DE Stuttgart – LKA Longhorn

06.08.2025 10.08.2025 DE Eschwege – Open Flair Festival