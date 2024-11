See You Next Tuesday und Meth. veröffentlichen überraschend „Asymmetrics“ Split-Album

Die beiden Bands See You Next Tuesday und Meth. haben überraschend ein gemeinsames Split-Album veröffentlicht. Es heißt „Asymmetrics“ und ist jetzt digital erhältlich. Das Album enthält drei Songs von See You Next Tuesday mit Guy Kozowyk von The Red Chord, drei Tracks von Meth., drei gemeinsame Tracks von Meth. und See You Next Tuesday sowie drei gemeinsame Tracks von Meth., See You Next Tuesday und Billy Bottom von Nights Like These.

© meth. + See You Next Tuesday – Asymmetrics (Split) (Artwork)

Über das Album sagte See You Next Tuesday auf Instagram:

„Jede Band schrieb und nahm drei Songs auf und teilte dann nur die Schlagzeugspuren mit der anderen Band. Jede Band schrieb dann neue Musik und Texte über die ausgetauschten Tracks. Keine Band hörte etwas von der anderen, bis alles fertig war, um sicherzustellen, dass die eine die andere nicht beeinflusste.“

Videos für „Pulled From Flesh“ von Meth., See You Next Tuesday und Nights Like These (das von Blake Issa erstellt wurde) und „Willing Participant“ von Meth. (das von Leadsänger Seb Alvarez erstellt wurde) wurde ebenfalls veröffentlicht. Physische Kopien des Albums werden im Februar 2025 über Good Fight Music und Deathwish erhältlich sein. Die Videos gibt es hier: