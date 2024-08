She Hates Emotions veröffentlicht neue Single “Dirty Little Secrets”

Chris Pohl (Blutengel) veröffentlicht mit She Hates Emotions eine neue Single mit dem Titel “Dirty Little Secrets” via Out Of Line Music. Außerdem gibt es dazu weiter unten ein selbstproduziertes Musikvideo zu sehen.

Chris über “Dirty Little Secrets”: “Das Thema des Liedes ist selbsterklärend. Zwei Menschen haben eine Affäre und genießen diese Zeit, auch wenn sie wissen, dass es falsch ist. Trotzdem möchte man diese Momente nie verlieren…Musikalisch ein sehr monotoner aber eindringlicher Song.”

© She Hates Emotions – Dirty Little Secrets (Artwork)

Mit dieser Single kündigt She Hates Emotions außerdem das brandneue Album “Future Unknown” an, das am 04. Oktober via Out Of Line Music veröffentlicht wird und am Montag dem 19. August in den Vorverkauf geht.

SHE HATES EMOTIONS: “Future Unknown” Tour 2024

14.09.2024 HANNOVER

03.10.2024 DRESDEN

04.10.2024 BERLIN

05.10.2024 HALLE

11.10.2024 ERFURT

SHE HATES EMOTIONS ist Chris Pohls (Blutengel) neuestes Projekt, welches er im Jahre 2019 begann. Anfang 2020 kam das Debütalbum mitsamt zwei Videos, die von Sven Friedrich von Solar Fake (“See The Light”) und Nils Freiwald von Erdling (“Edge Of The Night”) produziert wurden. Das Debütalbum “Melancholic Maniac” erschien zusammen mit der weltweiten Corona-Epidemie, konnte aber trotz dieser Tatsache einige Erfolge verbuchen (Platz 24 der Media Control Charts).

Erst mit dem darauf folgenden, im November 2022 erschienenen Album “Happy Pop Music”, konnte man Tourpläne machen, die dann im Januar und Februar 2023 mit einer kleinen Clubtour begannen.

Live wird Chris an den Keyboards von Jan Teutloff (x-rx) unterstützt.