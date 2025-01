Shinedown starten 2025 mit zwei brandneuen Singles: „Three Six Five“ und „Dance, Kid, Dance“

Die US-Rock-Band Shinedown starten das Jahr 2025 direkt mit zwei brandneuen Singles. Diese heißen “Three Six Five” und “Dance, Kid, Dance” und sind weiter unten zu hören. Die beiden Singles der mehrfach mit Platin ausgezeichneten Künstler erscheinen über Atlantic Records.

Zu den beiden neuen Songs und der „Dance, Kid, Dance“-Tour erzählt Frontmann Brent Smith: „Wir mussten diesmal alles anders angehen… Die letzten beiden Alben waren konzeptionell, also war es wichtig für uns, wirklich kreativ zu hinterfragen, wohin wir wollen. Die Antwort darauf war, dass wir überall hinwollen, also gab es keine bestimmte Richtung. Wir haben einfach angefangen zu schreiben und uns von den neuen Songs leiten lassen. Ich glaube auch, wir haben aufgehört, „warum“ zu fragen, und angefangen, „warum nicht?“ zu sagen. Als wir über das Touren nachdachten, hatten wir bestimmte Künstler im Sinn. Anstatt anzunehmen, sie würden nicht mit uns auf Tour gehen wollen, haben wir sie einfach gefragt – und sie haben ja gesagt. Ehrlich gesagt, ist es ziemlich unglaublich. Wir freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel und die Tour. ALSO LOS GEHT’S!!!!“

© Shinedown – “Three Six Five” und “Dance, Kid, Dance” Artwork

„Three Six Five“ ist ein Beispiel für die Fähigkeit der Band, schwierige Themen in Songs zu verpacken. Jeder, der jemals einen Verlust erlebt hat, weiß, dass jeder Tag an dem wir atmen eine Gelegenheit ist, laut zu leben – für diejenigen zu leben, die wir verloren haben. Im Kern ist „Three Six Five“ eine Erinnerung daran, keine Zeit mehr zu verschwenden und sich auf die Momente zu konzentrieren, die wir gerade haben und die Zeit mit den Menschen die man am meisten liebt zu schätzen.

Brent Smith und Eric Bass haben „Three Six Five“ gemeinsam geschrieben. „Dance, Kid, Dance“ stammt aus der Feder von Brent Smith, Eric Bass und Dave Bassett. Die Songs wurden von Eric Bass in seinem eigenen Big Animal Studio in Charleston, South Carolina produziert.